 Канцлер Австрії пропонує відправляти прикордонників ЄС до Африки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Канцлер Австрії пропонує відправляти прикордонників ЄС до Африки

Європейська прикордонна служба Frontex має працювати в Африці, щоб запобігти незаконній міграції та небезпечним подорожам Середземним морем на човнах, вважає Себастіан Курц.

Себастіан Курц хоче відправляти європейських прикордонників до Африки

Себастіан Курц хоче відправляти європейських прикордонників до Африки

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) запропонував відправляти європейських прикордонників служби Frontex в Африку. Це дозволить запобігти нелегальній міграції у країни Європейського Союзу через Середземне море на човнах, заявив він в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому у неділю, 27 травня.

"Новий політичний мандат повинен дозволити Frontex працювати в третіх країнах за згодою місцевої влади", - заявив Курц. На його думку, це покладе край брудному бізнесу перевізників мігрантів.

Канцлер Австрії також додав, що підтримує пропозицію Єврокомісії збільшити чисельність Frontex до 10 тисяч. Але вважає, що це має бути зроблено раніше 2027 року, як планується. "Це занадто пізно, це повинно відбутися набагато швидше, якщо ми хочемо ефективно припиняти нелегальну міграцію", - підкреслив Себастьян Курц. 

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У Середземному морі біля узбережжя Лівії за добу врятували близько 1400 людей, які намагались потрапити в Європу. Знайдено також тіла двох загиблих. (17.01.2018)

Іспанські рятувальники врятували життя 476 мігрантам, які на 15 човнах намагалися перетнути Середземне море. Людей покинули на відкритій воді контрабандисти. (06.05.2018)

Щорічно десятки тисяч мігрантів намагаються дістатися південноєвропейських країн і перетинають Середземне море на човнах контрабандистів. Більшість цих суден непридатні для таких подорожей, і тисячі мігрантів гинуть щороку при спробі перетнути море. В ООН заявляють, що цього року під час спроби перетнути Середземномор'я загинули вже понад 600 мігрантів. 

За підрахунками Міжнародної організації з міграції (МОМ), у 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, а за останні чотири роки кількість загиблих становить понад 20 тисяч. 

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