Кандидатуру Помпео на пост держсекретаря США підтримали в комітеті Сенату

Члени комітету з міжнародних відносин верхньої палати Конгресу США підтримали незначною більшістю голосів кандидатуру Майка Помпео на посаду керівника Державного департаменту. Голосування відбулося ввечері понеділка, 23 квітня, передає інформагенція Reuters.

Всі 11 сенаторів-республіканців, котрі входять до складу комітету, підтримали призначення Помпео на посаду держсекретаря США. Дев'ять з десяти демократів, що також є членами комітету, проголосували проти. Раніше ЗМІ повідомляли про зростання опору в комітеті призначенню Помпео на посаду керівника американського зовнішньополітичного відомства.

Як очікується, у четвер відбудеться голосування Сенату щодо призначення Помпео на пост держсекретаря, зазначає dpa. У Сенаті більшість мають республіканці (51 мандат зі 100). Голова фракції республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявив нещодавно, що фракція неодмінно проголосує за призначення Помпео.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Майка Помпео на поcт державного секретаря після звільнення з цієї посади Рекса Тіллерсона, що відбулося 13 травня. До того Помпео очолював Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Рекс Тіллерсон Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Гері Кон До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Хоуп Хікс Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Стів Беннон Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Ентоні Скарамуччі 53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Райнс Прібус Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Шон Спайсер Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Джеймс Комі Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Майкл Флінн Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування. Автор: Світлана Кореновська

