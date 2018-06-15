 Канадські депутати проголосували за легалізацію марихуани | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Канадські депутати проголосували за легалізацію марихуани

Нижня палата парламенту Канади підтримала законопроект щодо легалізації канабісу. Це було обіцянкою прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, який визнав, що сам вживав марихуану.

Нижня палата канадського парламенту легалізувала марихуану

Нижня палата канадського парламенту легалізувала марихуану

Нижня палата канадського парламенту в понеділок, 18 червня, схвалила законопроект, який дозволяє вільне вживання канабісу. Рішення прийнято 205 голосами "за", проти виступили 82 депутати. Закон ще має розглянути верхня палата - Сенат, але він не може скасувати це рішення, а має право лише його відтермінувати. Після цього погодити документ має дати генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт.

Після остаточного ухвалення закону канадці віком від 18 років (19 в деяких регіонах) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани. За підрахунками, цей ринок може скласти 4,6 мільярда євро.

Легалізація марихуани була одною із передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що курив канабіс зі своїми друзями "п'ять-шість разів", у тому числі з часу обрання депутатом. Трюдо наполягав на тому, що країна має легалізувати виробництво, продаж та споживання марихуани ще до 2019 року. Спочатку планувалося, що заборона на канабіс, яка діяла з 1923 року, буде скасовувана з 1 липня.

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Використання марихуани для медичних цілей було дозволено в Канаді ще майже двадцять років тому. Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з Великої сімки, яка легалізувала марихуану.

"Канадці вже можуть вирощувати коноплі для медичних цілей, і ми впевнені, що законодавство має бути послідовним, коли мова йде про рекреаційний канабіс", - заявила міністерка охорони здоров'я країни Гінетт Петітпас Тейлор. За її словами, уряд буде слідувати рекомендаціям експертної групи щодо дозволу громадянам вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання. Прийнятий законопроект також містить обмеження на рекламу марихуани.

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