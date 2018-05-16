Канада засудила відкриття мосту в анексований Росією Крим

Канада засуджує спорудження і часткове відкриття мосту через Керченську протоку в анексований Росією Крим. Відповідну заяву міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд опубліковано на сайті канадського МЗС у середу, 16 травня.

"Міст, що поєднує Росію з незаконно анексованим Кримом, являє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Російської Федерації", - заявила Фріланд. За її словами, міст збудовано з метою "зміцнити незаконне володіння Росії півостровом і насильно ізолювати його від решти території України".

Фріланд підкреслила, що Канада стоїть на засадах підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, а також закликала Росію припинити порушувати основоположні принципи норм міжнародного порядку.

Керченський міст довжиною 19 кілометрів з'єднує материкову Росію та Крим, анексований Росією в березні 2014 року. У церемонії відкриття мосту 15 травня взяв участь російський президент Володимир Путін.