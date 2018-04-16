Канада відкликає сім'ї дипломатів з посольства на Кубі через загадкові недуги

Канада відкличе з Куби сім'ї своїх дипломатів. Про це у вівторок, 17 квітня, повідомила інформагенція Reuters. У працівників посольства Канади на Кубі досі спостерігаються прояви невідомої недуги. Медики підозрюють ураження мозку.

Канада продовжує розслідування причин загадкової недуги, симптоми якої були вперше виявлені у 2017 році у канадців, що працювали в посольстві в Гавані. Симптоми, серед яких нудота, запаморочення і головний біль, спостерігалися у 10 із 27 дипломатів та членів їхніх родин з Канади. Загадкове захворювання тоді виявили і в групи американських дипломатів на Кубі.

Хоча нових випадків ураження невідомою недугою не спостерігалося з осені 2017 року, родини дипломатів, що повернулися до Канади, продовжують страждати від симптомів незрозумілого походження. Канадські і американські медики висловили припущення, що йдеться про можливе надбане ураження мозку. Однак початкові припущення, що симптоми недуги в постраждалих були викликані "звуковими атаками", нині вважають малоймовірними.

Нагадаємо, що в травні 2017 року США зафіксували симптоми невідомої хвороби серед своїх дипломатів на Кубі. У 21 особи з'явилися такі симптоми, як нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті. Наприкінці вересня 2017 року США оголосили, що відкликають з Куби 60 відсотків свого дипломатичного персоналу. Також Сполучені Штати тоді безстроково припинили видавати візи на острові та закликали американських туристів не відвідувати Кубу через "специфічні атаки", що завдають шкоди американським громадянам.