Камін і сауна: Радбез ООН зібрався на неформальну зустріч на шведській фермі

Представники держав у Раді Безпеки ООН виїхали на неформальну зустріч до віддаленої ферми на півдні Швеції. У суботу та неділю, 21-22 квітня, на закритому зібранні дипломати першочергово спробують подолати глибокі розбіжності щодо припинення війни в Сирії, повідомляє агенція новин AFP. Подібний мозковий штурм щороку зазвичай відбувається у передмісті Нью-Йорка, цього року Радбез вперше виїхав до Швеції у Сканію - 15 послів та генсек Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш. 22 квітня до зустрічі має приєднатися спецпредставник ООН з Сирії Стаффан де Містура.

"Сподіваюся, з'являться кілька нових ідей щодо певних тем, а саме: гуманітарної ситуації та хімічної зброї", - сказала міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом, водночас застерігши щодо завищених очікувань від зустрічі. Швеція запросила гостей до колишньої резиденції Дага Хаммаршельда, другого генсека ООН, який загинув у авіакатастрофі у 1961 році. Фермерський маєток розташований у природному парку, до послуг гостей серед іншого - камін та сауна.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на сирійське місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.