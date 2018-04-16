 Камін і сауна: Радбез ООН зібрався на неформальну зустріч на шведській фермі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Камін і сауна: Радбез ООН зібрався на неформальну зустріч на шведській фермі

Очікується, що дипломати відпочинуть та згенерують нові ідеї. Зокрема йдеться про врегулювання ситуації в Сирії.

Групове фото дипломатів у Лунді, 20 квітня 2018 року

Групове фото дипломатів у Лунді, 20 квітня 2018 року

Представники держав у Раді Безпеки ООН виїхали на неформальну зустріч до віддаленої ферми на півдні Швеції. У суботу та неділю, 21-22 квітня, на закритому зібранні дипломати першочергово спробують подолати глибокі розбіжності щодо припинення війни в Сирії, повідомляє агенція новин AFP. Подібний мозковий штурм щороку зазвичай відбувається у передмісті Нью-Йорка, цього року Радбез вперше виїхав до Швеції у Сканію - 15 послів та генсек Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш. 22 квітня до зустрічі має приєднатися спецпредставник ООН з Сирії Стаффан де Містура.

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У Нью-Йорку відбулась закрита зустріч Ради Безпеки ООН щодо Сирії, після якої постпред РФ Василь Небензя не виключив сценарію війни між Росією і США. Росія закликає США утриматися від удару по Сирії. (13.04.2018)

США закликали Раду Безпеки ООН провести розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума. Росія наполягає, що цей інцидент є постановочним. (10.04.2018)

"Сподіваюся, з'являться кілька нових ідей щодо певних тем, а саме: гуманітарної ситуації та хімічної зброї", - сказала міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом, водночас застерігши щодо завищених очікувань від зустрічі. Швеція запросила гостей до колишньої резиденції Дага Хаммаршельда, другого генсека ООН, який загинув у авіакатастрофі у 1961 році. Фермерський маєток розташований у природному парку, до послуг гостей серед іншого - камін та сауна. 

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на сирійське місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти.  Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


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США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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