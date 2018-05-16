 Кадиров заявив про напад на православну церкву у Грозному | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Кадиров заявив про напад на православну церкву у Грозному

Під час нападу в Грозному загинуло двоє поліцейських та один цивільний. Четверо нападників вбито, повідомили представники влади.

Напад у Грозному

Грозний (архівне фото)

У Грозному вбито четверо бойовиків, які намагалися взяти в заручники парафіян православної церкви. Про це в суботу, 19 травня, повідомив керівник Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, нападники "проникли до церкви Архангела Михаїла, їхньою метою було захопити прихожан".

Під час операції загинули двоє співробітників поліції і один цивільний. Ще двоє поліцейських отримали поранення, повідомили в Слідчому комітеті Росії (СКР). Загиблі поліцейські охороняли церкву. У вбитих нападників виявили ножі та рушницю. Особа загиблого цивільного встановлюється, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

За словами Кадирова, правоохоронні органи встановлюють особи нападників. Раніше в суботу портал "Кавказ.Реаліі" з посиланням на очевидців повідомляв про стрілянину в районі церкви і перекриті прилеглі вулиці.

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