З 2010 року в Бундесвері виявили 89 правих екстремістів

За останні вісім років серед військовослужбовців Німеччини виявили 89 правих екстремістів і 24 ісламісти. Про це в суботу, 26 травня, повідомили видання медіаконцерну Funke Mediengruppe, посилаючись на дані німецького міністерства оборони.

З 89 виявлених в період з 2010 до 2018 року правих екстремістів з лав збройних сил Німеччини звільнили 86. Щодо трьох випадків розслідування ще триває. У повідомленні наголошується, що більшість випадків виявлення правих екстремістів - 67 припала на час до скасування призову в німецькій армії та переведення її на професійну основу в 2011 році.

15 військовослужбовців за цей термін були визнані лівими екстремістами, з них тільки один за час після скасування призову. Близько 300 військовослужбовців підозрювали в ісламізмі, в 200 випадках ці підозри не підтвердилися, а доведеними вважаються лише 24 випадки.

Раніше розголосу набув випадок звільнення з лав Бундесверу солдата-расиста, що дозволяв собі правоекстремістські висловлювання. Він спробував оскаржити рішення в суді, але його звільнення визнали правомірним.

У квітні 2017 року контррозвідка викрила старшого лейтенанта Франко А., якого запідозрили у підготовці теракту під виглядом "сирійського біженця", офіцер зареєструвався під фальшивим прізвищем як сирійський шукач притулку.