 З 2010 року в Бундесвері виявили 89 правих екстремістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

З 2010 року в Бундесвері виявили 89 правих екстремістів

Упродовж останніх майже восьми років у лавах Бундесверу виявили 89 правих екстремістів, 24 ісламістів й 15 лівих екстремістів, повідомляють ЗМІ. Зі скасуванням призову число екстремістів істотно знизилося.

Бундествер

За останні вісім років серед військовослужбовців Німеччини виявили 89 правих екстремістів і 24 ісламісти. Про це в суботу, 26 травня, повідомили видання медіаконцерну Funke Mediengruppe, посилаючись на дані німецького міністерства оборони.

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Цього тижня представник даного угрупування в Баварії стріляв у поліцейських, один із яких помер. Останнім часом так звані "громадяни рейху" все частіше вдаються до насильства. Хто вони такі і яку небезпеку становлять? (20.10.2016)

Підозри щодо військовослужбовців Бундесверу були підтверджені лише у незначній частині випадків. Також спостерігається тенденція до зниження кількості виявлених військових, яких підозрюють у правому екстремізмі. (11.05.2017)

Переважну більшість антисемітських злочинів скоїли праві екстремісти, повідомили в німецькому уряді. Показники таких правопорушень залишаються на рівні 2016 року. (11.02.2018)

З 89 виявлених в період з 2010 до 2018 року правих екстремістів з лав збройних сил Німеччини звільнили 86. Щодо трьох випадків розслідування ще триває. У повідомленні наголошується, що більшість випадків виявлення правих екстремістів - 67 припала на час до скасування призову в німецькій армії та переведення її на професійну основу в 2011 році.

15 військовослужбовців за цей термін були визнані лівими екстремістами, з них тільки один за час після скасування призову. Близько 300 військовослужбовців підозрювали в ісламізмі, в 200 випадках ці підозри не підтвердилися, а доведеними вважаються лише 24 випадки.

Раніше розголосу набув випадок звільнення з лав Бундесверу солдата-расиста, що дозволяв собі правоекстремістські висловлювання. Він спробував оскаржити рішення в суді, але його звільнення визнали правомірним.

У квітні 2017 року контррозвідка викрила старшого лейтенанта Франко А., якого запідозрили у підготовці теракту під виглядом "сирійського біженця", офіцер зареєструвався під фальшивим прізвищем як сирійський шукач притулку. 

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Бундесвер у пошуках нових бійців (03.03.2017)

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