З Ємену випустили по Саудівській Аравії сім балістичних ракет, є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

У результаті запуску низки балістичних ракет, який був здійснений повстанцями-хуситами з території Ємену у напрямку Саудівської Аравії, загинула одна особа, ще двоє отримали поранення. Про це в ніч на понеділок, 26 березня, повідомила агенція dpa з посиланням на саудівське державне інформагентство Saudi Press Agency.

За даними агентства, загалом протягом неділі, 25 березня, хусити випустили у напрямку саудівської території сім балістичних ракет. Усі вони були перехоплені та знищені військово-повітряними силами Саудівської Аравії. Проте уламки однієї з ракет впали на території житлового кварталу у столиці країни Ер-Ріяді, внаслідок чого одна людина загинула і ще двоє отримали поранення. Загиблий та постраждалі є громадянами Єгипту.

Повстанці-хусити з минулого року вже випустили у напрямку Саудівської Аравії десятки балістичних ракет. У Ер-Ріяді стверджують, що всі вони були перехоплені. Внаслідок запуску однієї з таких ракет на початку листопада минулого року військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що проводить військову операцію у Ємені проти хуситів, на кілька тижнів заблокувала всі порти та аеропорти в Ємені, припинивши таким чином постачання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що військовий конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Саудівська Аравія зі своїми союзниками бере в ньому активну участь на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді, у той час як основний противник Ер-Ріяда Іран - на боці повстанців-хуситів.