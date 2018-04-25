З США вишлють близько 57 тисяч гондурасців

Уряд США скасовує статус тимчасово захищених осіб для іммігрантів з Гондурасу. Їхні дозволи на проживання діятимуть до 5 січня 2020 року, заявили у Вашингтоні у п’ятницю, 4 травня.

Захищений статус (Temporary protected status, TPS) був наданий громадянам Гондурасу у 1999 році після урагану "Мітч", який спричинив тяжкі руйнування у Центральній Америці. Міністерка національної безпеки США Кірстен Нільсен повідомила, що зараз умови життя в Гондурасі є належними для повернення цих людей. Під загрозою депортації в США опинились близько 57 тисяч людей.

Уряд Гондурасу заявив про те, що "глибоко шкодує про скасування програми" та пообіцяв безкоштовну юридичну та консульську підтримку гондурасцям, які мешкають у США. "Ці сім'ї жили в Сполучених Штатах протягом 20 років і знову інтегрувати їх в країну буде нелегко, якщо вони вирішать повернутися", - заявив посол Гондурасу в США Марлон Табора, інформує агенція Reuters.

Захищений міграційний статус дозволяє громадянам інших країн жити і працювати у США незалежно від того, легально вони перетнули кордон чи ні. Таке право отримують громадяни країн, які постраждали від природних катаклізмів або військових конфліктів.

На початку січня уряд США також оголосив про закінчення 17-річного терміну дії захищеного статусу для іммігрантів з Сальвадору, які мали право жити й працювати в країні. Тепер близько 200 тисяч осіб повинні залишити США до вересня 2019 року. Раніше захищений статус також скасували для 59 тисяч іммігрантів з Гаїті та 5,3 тисячі - з Нікарагуа.