З німецького зоопарку втекли хижаки - ведмедя вже застрелили

У Німеччині з зоопарку на волю вирвалися двоє левів, двоє тигрів та ягуар. Інцидент стався у п'ятницю, 1 червня, в місті Люнебах у регіоні Айфель, що в землі Рейнланд-Пфальц. Місцеве населення попередили про підвищену небезпеку та попросили залишатися у помешканнях, поліція з'ясовує, де перебувають хижаки, передає медіакомпанія SWR.

Із звіринця втік також ведмідь, проте його майже одразу пристрелили, повідомляє місцева влада. Припускається, що загородження, за яким тримали тварин, було пошкоджене внаслідок негоди - напередодні та в ніч на п'ятницю на заході Німеччини вирувала буря з поривчастим вітром. Пошук тварин ведуть як поліцейські, так і рятувальні служби.

Айфельський зоопарк в Люнебаху розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Бельгією та Люксембургом. Загалом там перебуває близько шістдесяти екзотичних та місцевих видів тварин, серед яких - рекламовані приватним звіринцем амурський тигр та африканський лев.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Захищені тварини Їжаки - дикі тварини. Їх знаходять по всій Німеччині та надають їм захист, згідно із Федеральним законом про охорону природи. Їжаки можуть лишатися у людей, отримуючи від них піклування, якщо вони поранені чи хворі. Але потім їх все одно слід відпустити у світ дикої природи.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Людське піклування - дозволене Цього року літо в Німеччині було вологим, а осінь - то не за сезоном холодною, то надто теплою. У результаті, як стверджують у баварській Асоціації захисту видів та біотопів, зросла кількість слабких їжаків, яких слід узяти під людську опіку, аби вони змогли вижити.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Запізно народжені Через аномальну літню погоду багато їжаків розмножувалися наприкінці літа. Тому багато цьогорічних їжаченят не підготовлені до зими. Дитинчата мають швидко набрати вагу до зими, щоб мати змогу вижити. Зазвичай їжаки залягають у зимову сплячку з жовтня до квітня. Однак у теплі зими вони можуть зберігати активність до листопада чи грудня.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Нестача їжі Їжаки, які восени важать менше, ніж 400 грам, мають мало шансів вижити взимку. Вони є нічними тваринами, тому, якщо ви знайдете їжака вдень у саду чи на вулиці, він, швидше за все, хворий чи голодний. Серед ознак, які вказують на те, що їжак хворий - повільні чи нечіткі рухи, випадіння голок.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Захист тварин У Німеччині ціла низка організацій піклується про хворих їжаків. Оскільки їжаки всеїдні, їх можна годувати навіть котячим кормом, яйцями чи м'ясом. А ось їжа на зразок молока чи цукру не надто корисна для їжачків.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Маленькі їжачки, покинуті напризволяще Восени можна знайти навіть осиротілих дитинчат їжаків. Мами зазвичай вигодовують їх молоком у перші шість тижнів життя, але якщо зі самкою щось станеться, то сліпі й глухі їжаченята потребують допомоги.

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Як і чому в Німеччині рятують їжаків Живуть на планеті вже 60 мільйонів років Їжаків часто можна побачити в садках. Вони - нічні тварини і мають хороший нюх та слух. До речі, їжаки живуть на планеті вже близько 60 мільйонів років, що робить їх одними з найстаріших ссавців. Автор: Чейс Вінтер, Наталія Мехед

