 З Криму експортують зерно до Сирії - Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

З Криму експортують зерно до Сирії - Reuters

З липня 2017 по травень 2018 року з Криму до Сирії поставили щонайменше 170 тисяч тонн зерна, повідомляє Reuters. Таким чином на півострові завантажують порти, які спорожніли після запровадження західних санкцій.

У Севастополі

У Севастополі

Крим за останній рік наростив експорт зерна до Сирії в рамках домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президенту Сирії Башару Асаду дають надійне джерело поставок пшениці. Про це йдеться у розслідуванні інформагенції Reuters, оприлюдненому в четвер, 21 червня.

Як зазначає агенція з посиланням на портові дані та свої джерела, за період з липня 2017-го по травень 2018 року щонайменше 10 кораблів поставили як мінімум 170 тисяч тонн зерна в Сирію.

Постачання зерна з Криму надає підтримку уряду Асада, оскільки власне виробництво там постраждало від воєнних дій. Виробництво ж хліба в Сирії субсидує держава. Поставки продовольства в Сирію не заборонені західними санкціями, але обмеження на банківські операції та замороження активів не дозволяють багатьом зерновим трейдерам працювати з урядом Асада. Крим також перебуває під західними санкціями з часів анексії його Росією у 2014 році, і його доступ на багато експортних ринків заморожений.

Найбільший експорт - до Лівану та Сирії

У міністерстві сільського господарства Росії на запит Reuters щодо збільшення експорту зерна з Криму відповіли, що це стало можливим завдяки кращим урожаям на тлі держпідтримки регіону з РФ. Натомість галузеві джерела зазначили, що торгівля з внесеними в чорний список сирійськими й іншими кораблями дозволяє Криму відвантажити зерно, яке йому через санкціїбільше нема куди поставити. Крим виробляє близько 1,4 мільйона тонн зерна на рік, з яких один мільйон тонн - це його експортний потенціал.

За даними одного зі співрозмовників агенції, джерело фінансування поставок до Сирії незрозуміле, але це дозволило Криму збільшити завантаження своїх чорноморських портів після того, як вони опинилися під міжнародними санкціями.

У другій половині минулого року Крим експортував 428 500 тонн зерна, тоді як за сезон 2016-2017 років було вивезено 288 тисяч тонн зерна, повідомляє агентство.

DW.COM

Проти компаній, залучених до спорудження Керченського мосту, готуються санкції, запевнив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. (15.04.2018)

Євросоюз запровадив санкції щодо п'ятьох осіб, відповідальних за організацію виборів президента РФ на території анексованого Криму. Це хоч і символічний жест, але водночас важливий сигнал, кажуть у Брюсселі. (15.05.2018)

Як зазначається з посиланням на портові дані та інформацію з систем відстеження кораблів, низка кораблів поставили зерно з Криму безпосередньо в сирійський порт Тартус, де у Росії є військово-морська база. Деякі інші вантажі пішли до Лівану і потім були перенаправлені в Сирію, сказали джерела в транспортній галузі. Ліван став найбільшим покупцем зерна з Криму в липні-грудні 2017 року, одержавши 175 тисяч тонн, тоді як до Сирії експортували за цей час 75 тисяч тонн.

Як повідомляє агенція з посиланням на "регіональних чиновників", Сирія не може заплатити за кримське зерно грошима, тому буде розраховуватися оливковою олією і овочами.

Україна, котра вважає, що поставки з Криму порушують західні санкції, подавала скаргу до Міжнародної морської організації (ІМО), що базується у Лондоні, та попросила її країн-членів виключити зі своїх списків кораблі, які беруть участь в таких відвантаженнях.

Дивитись відео 03:40
Now live
03:40 хв

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018)  

Також за темою

Telefon und Notizblock

У Баку відбулася рідкісна зустріч між НАТО і Росією на високому рівні 19.04.2018

Північноатлантичний альянс та Росія погоджуються, що важливо розвивати взаємну довіру. Високопосадовці двох сторін зустрілися в азербайджанському Баку.

Außenminister Maas in Russland

Коментар: Маас у Москві - діалог у часи відчуження 11.05.2018

Ніби майже неминуче Німеччина та Росія ідуть на зближення. Водночас під час візиту до Москви міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас порушив і проблемні теми. І правильно, що так, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Merkel Putin Symbolbild

Шість проблем у відносинах Німеччини з Росією 18.05.2018

Незадовго до зустрічі Анґели Меркель та Володимира Путіна у Німеччини та Росії з'явився один новий спільний інтерес - збереження ядерної угоди з Іраном. Але в усьому іншому панують розбіжності.

Докладно

Футбольний уболівальник у Москві поцілував журналістку DW

Поцілунок - це домагання. Прийміть це як факт

Футбольний уболівальник поцілував журналістку DW у Москві під час ЧС-2018. Це сексуальне домагання чи невдалий жарт? 

Масова загибель бджіл в Україні.

Масове отруєння бджіл: пасічники б'ють на сполох (відео)

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані: це через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  