З Криму експортують зерно до Сирії - Reuters

Крим за останній рік наростив експорт зерна до Сирії в рамках домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президенту Сирії Башару Асаду дають надійне джерело поставок пшениці. Про це йдеться у розслідуванні інформагенції Reuters, оприлюдненому в четвер, 21 червня.

Як зазначає агенція з посиланням на портові дані та свої джерела, за період з липня 2017-го по травень 2018 року щонайменше 10 кораблів поставили як мінімум 170 тисяч тонн зерна в Сирію.

Постачання зерна з Криму надає підтримку уряду Асада, оскільки власне виробництво там постраждало від воєнних дій. Виробництво ж хліба в Сирії субсидує держава. Поставки продовольства в Сирію не заборонені західними санкціями, але обмеження на банківські операції та замороження активів не дозволяють багатьом зерновим трейдерам працювати з урядом Асада. Крим також перебуває під західними санкціями з часів анексії його Росією у 2014 році, і його доступ на багато експортних ринків заморожений.

Найбільший експорт - до Лівану та Сирії

У міністерстві сільського господарства Росії на запит Reuters щодо збільшення експорту зерна з Криму відповіли, що це стало можливим завдяки кращим урожаям на тлі держпідтримки регіону з РФ. Натомість галузеві джерела зазначили, що торгівля з внесеними в чорний список сирійськими й іншими кораблями дозволяє Криму відвантажити зерно, яке йому через санкціїбільше нема куди поставити. Крим виробляє близько 1,4 мільйона тонн зерна на рік, з яких один мільйон тонн - це його експортний потенціал.

За даними одного зі співрозмовників агенції, джерело фінансування поставок до Сирії незрозуміле, але це дозволило Криму збільшити завантаження своїх чорноморських портів після того, як вони опинилися під міжнародними санкціями.

У другій половині минулого року Крим експортував 428 500 тонн зерна, тоді як за сезон 2016-2017 років було вивезено 288 тисяч тонн зерна, повідомляє агентство.

Як зазначається з посиланням на портові дані та інформацію з систем відстеження кораблів, низка кораблів поставили зерно з Криму безпосередньо в сирійський порт Тартус, де у Росії є військово-морська база. Деякі інші вантажі пішли до Лівану і потім були перенаправлені в Сирію, сказали джерела в транспортній галузі. Ліван став найбільшим покупцем зерна з Криму в липні-грудні 2017 року, одержавши 175 тисяч тонн, тоді як до Сирії експортували за цей час 75 тисяч тонн.

Як повідомляє агенція з посиланням на "регіональних чиновників", Сирія не може заплатити за кримське зерно грошима, тому буде розраховуватися оливковою олією і овочами.

Україна, котра вважає, що поставки з Криму порушують західні санкції, подавала скаргу до Міжнародної морської організації (ІМО), що базується у Лондоні, та попросила її країн-членів виключити зі своїх списків кораблі, які беруть участь в таких відвантаженнях.