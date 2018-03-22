З героїні в підслідну: як Надію Савченко позбавили депутатської недоторканості | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2018

Четвер, 22 березня, став повортним днем у недовгій політичній кар’єрі Надії Савченко. Виступаючи з парламентської трибуни під час обговорення подання Генпрокуратури на її затримання, Савченко фактично визнала свою участь в змові з метою здійснення теракту в урядовому кварталі Києва із застосуванням стрілецької зброї, мінометів і гранатометів. Рішення залучити депутата Верховної Ради України Надію Савченко до кримінальної відповідальності підтримав 291 депутат, за її затримання проголосували 277, а за арешт 268 депутатів. Після цього їй офіційно зачитали підозру в злочині і супроводили до будівлі управління Служби безпеки України (СБУ) в Києві і Київській області, де вона має залишатися до призначеного на 23 березня суду.

Зброя з Донбасу

Нагадаємо, що у березні цього року Савченко привернула до себе увагу суспільства після резонансного затримання на лінії розмежування на Донбасі з вантажем зброї Володимира Рубана - одного з неформальних контактерів України з питань обміну полоненими. Згодом правоохоронці звинуватили Савченко у змові з Рубаном та завезенні з окупованих територій озброєнь для здійснення нападу на Верховну Раду і повалення чинної влади.

Після висунення перших звинувачень, Савченко активно спростовувала свою причетність до змови. Однак перед розглядом Верховною Радою подання Генпрокуратури на її арешт, настрій Савченко різко змінилося. Прогулюючись перед будівлею парламенту в натовпі журналістів, вона не відповідала на їхні запитання, а лише закуривши цигарку і примружившись на весняне сонце промовила: "Маячня! Але день гарний…". Сестра депутата Віра повідомила, що Надія прийшла готовою до арешту і "зібрала речі, які необхідні в тюрмі".

Прихильники Савченко прийшли під стіни парламенту

У кулуарах парламенту представники пропрезидентських фракцій - Блоку Петра Порошенка і партії "Народний фронт" - не приховували, що підтримають усі три подання Генпрокурора щодо Савченко. Депутати від опозиційних сил висловлювали готовність дати згоду на позбавлення її депутатського імунітету, але збирались голосувати проти арешту Савченко. Категорично проти всіх подань прокуратури були тільки депутати від фракції "Опозиційний блок". "Ми готові підтримати позбавлення імунітету для всіх депутатів і президента, а не голосувати щотижня за окремих осіб", - заявив співголова цієї фракції Юрій Бойко.

Подробиці від Луценка

Генпрокурор України Юрій Луценко з парламентської трибуни заявив, що Савченко і Рубан намагалися схилити офіцерів одного з полків спецпризначення Міноборони України до нападу на урядові установи і парламент в Києві з метою збройного захоплення влади. "Зловмисники планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або з баржі на Дніпрі розстріляти центр Києва… Це був теракт з повалення української держави", - заявив Луценко, який звинуватив Савченко в намірі особисто вчинити теракт в парламентській залі.

Виступ генпрокурора Юрія Луценка

На доказ він запропонував депутатам переглянути відеозйомку Головного управління розвідки та СБУ, яким вдалося задокументувати розмови Савченко і Рубана з українськими військовими. Перші дві спроби продемонструвати відео закінчилися конфузом і насмішками депутатів. Але коли відео все ж вдалося увімкнути, в залі не залишилося нікого, хто б виступив на захист Савченко.

Зірку Героя не віддасть

Сама Савченко спостерігала за демонстрацією відео з іронічною усмішкою, а у своєму виступі згодом не намагалася виправдовуватися, розкритикувавши замість цього чинну владу за "комунальні та цінові теракти" проти народу України. Савченко продемонструвала свою нагороду - Зірку Героя України та заявила, що нікому її не віддасть. "Я доводила, що я є Героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам України, що таке Герой України", - заявила вона.

Після голосування з нищівним для неї результатом, Савченко в оточенні десятків журналістів вийшла на вулицю до своїх прихильників. Після нетривалої прогулянки вона повернулася до Верховної Ради і після зачитування їй підозри вирушила пішки в СБУ. Прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що в п'ятницю, 23 березня, очікується засідання суду, на якому підозрюваній буде обраний запобіжний захід.

Савченко як елемент прийдешніх виборів?

Кримінальна справа проти Савченко та Рубана може закінчиться нічим, вважає київський політолог Віктор Небоженко. "Влада вже сама злякалася, що підняла тему державного перевороту. Звинувачення проти Савченко весь час змінюються і невідомо, чим все це закінчиться", - вважає експерт.

На відміну від нього, керівник київського Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, не виключив, що справу Савченко все ж буде доведено до суду, але не за два-три місяці, як стверджує Генпрокуратура, а ближче до президентських виборів в Україні навесні 2019 року. Фесенко припустив, що Савченко стане елементом політтехнології на прийдешніх президентських виборах.