Зірки шоу-бізнесу і спорту з ВІЛ-позитивним статусом (фотогалерея)

Переможниця "Євробачення-2014" від Австрії Кончита Вурст - одна з багатьох зірок шоу-бізнесу, культури і спорту, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус. Багато хто з них присвятив життя боротьбі з недугом.
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Для 34 відсотків ВІЛ-інфікованих в Україні антиретровірусна терапія (АРТ) виявилась безрезультатною через мутацію вірусу. DW розпитала про це керівника міжнародної команди дослідників Ґкікаса Маґіоркініса. (19.01.2018)