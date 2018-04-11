Зірки шоу-бізнесу і спорту з ВІЛ-позитивним статусом (фотогалерея)

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

Надя Бенайсса

Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.