Зять іспанського короля прибув до в'язниці для відбування терміну

Чоловік іспанської інфанти Крістіни - Іньякі Урдангарін - у понеділок, 18 червня, прибув до в'язниці для відбування майже шестирічного терміну. Раніше зятя короля Іспанії Філіпа VI засудили за податкові махінації та розтрату коштів.

Вранці сплинув термін, наданий йому владою для добровільної явки у в'язницю. Урдангарін відбуватиме покарання в жіночій в'язниці в провінції Авіла, приблизно за 100 кілометрів на північ від Мадрида. З міркувань безпеки зять короля мешкатиме в окремій секції тюремної будівлі. Двічі на тиждень йому дозволено приймати відвідувачів. Перша його відпустка можлива не раніше грудня 2019 року.

12 червня верховний суд Іспанії підтвердив рішення, винесене на початку 2017 року судом міста Пальма. Зять іспанського короля визнаний винним у податкових махінаціях, відмиванні коштів і нецільовому використанні шести мільйонів євро з громадських фондів. Він був засуджений до позбавлення волі на термін 5 років і 10 місяців.

Було встановлено, що Урдангарін через свою фірму привласнював гонорари за заходи, які не проводилися. 50-річний Іньякі Урдангарін - колишній професійний гандболіст - керував некомерційною організацією Nóos, яка мала сприяти розвитку спорту в Іспанії.

Розслідування кримінальної справи Урдангаріна і принцеси Крістіни велося з 2008 року. У лютому 2017 року суд міста Пальма на Балеарських островах виніс вердикт, знявши з Крістіни звинувачення в причетності до корупційної діяльності її чоловіка. Однак, згідно з вердиктом, їй належало виплатити штраф у розмірі 265 тисяч євро за те, що вона користувалася грішми, викраденими її чоловіком.