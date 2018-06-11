Зустріч у "нормандському форматі": на що сподіватися? (відео)

Політично конфлікт на Сході України залишився там, де він був і три з половиною роки тому. За цей час у Києві чоловіки в уніформі вже давно стали звичним явищем. Найбільше їх можна зустріти на центральному вокзалі міста. Багато з них знову повертаються на фронт. Як ці люди бачать шанси на мир? Чи вважають вони, що миротворці ООН можуть поліпшити ситуацію? Дивіться в репортажі DW.



