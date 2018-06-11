 Зустріч у ″нормандському форматі″: на що сподіватися? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.06.2018

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Політика й суспільство

Зустріч у "нормандському форматі": на що сподіватися? (відео)

У Києві черговий потяг з солдатами відправляється на фронт, а в Берліні глави МЗС країн "нормандської четвірки" сідають за стіл переговорів. Чого чекають від цієї зустрічі українці?

Karikatur Putin Ukraine Normandie-Treffen von Sergey Elkin (DW/S. Elkin)

Політично конфлікт на Сході України залишився там, де він був і три з половиною роки тому. За цей час у Києві чоловіки в уніформі вже давно стали звичним явищем. Найбільше їх можна зустріти на центральному вокзалі міста. Багато з них знову повертаються на фронт. Як ці люди бачать шанси на мир? Чи вважають вони, що миротворці ООН можуть поліпшити ситуацію? Дивіться в репортажі DW.


 

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У Берліні очікують складних переговорів на зустрічі у "нормандському форматі"

Майбутні переговори міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" у Берліні будуть складними, прогнозує очільник МЗС ФРН Гайко Маас. Ітиметься про місію ООН для Донбасу. (10.06.2018)  

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Вже багато років між ФРН і РФ є розбіжності у поглядах. Якоїсь докорінної зміни зовнішньополітичного курсу ФРН поки очікувати не варто, вважає Міодраг Шоріч. (19.05.2018)  

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Аудіо й відео до теми

Місія "блакитні шоломи": Росію схиляють до перемир'я на Донбасі (17.02.2018)  

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