Зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки затьмарила торговельна суперечка зі США

Зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки (G7) завершилася суперечкою через торговельні питання. Під час зустрічі, що відбулася в Канаді, керівники мінфінів та центробанків шести країн Великої сімки висловили міністру фінансів США Стівену Мнучіну своє "занепокоєння та розчарування" митною політикою Вашингтона. Про це в суботу, 2 червня, розповів журналістам міністр фінансів Канади Білл Морно, передає інформагенція AFP.

Так само керівник мінфіну Франції Брюно Ле Мер визнав проведені переговори "напруженими та складними". Ле Мер назвав клуб "групою G6" плюс сьома країна - США. Він також закликав Вашингтон вже найближчим часом надати позитивний сигнал партнерам по G7, щоб запобігти ескалації у торговельній суперечці. Інакше може спалахнути "торговельна війна" між ЄС та США, а також між членами Великої сімки, застеріг Ле Мер, передає агенція новин Reuters.

Нагадаємо, ЄС та Канада вже звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргами через запровадження США ввізних мит на сталь у розмірі 25 відсотків та алюміній - 10 відсотків.