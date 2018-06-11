Зустріч Кіма й Трампа - історичний саміт чи лише фотосесія?

Коли в аеропорту Сінгапуру 10 червня о 14:45 з літака авіакомпанії Air China вийшов Кім Чен Ин, міністр закордонних справ Вівіан Балакрішнан (Vivian Balakrishnan) кинувся захоплено тиснути руку лідеру КНДР. 34-річний диктатор був у темному кітелі а-ля Мао, коричневих окулярах у роговій оправі та зі своєю характерною хіпстерською зачіскою. Але передусім на його обличчі сяяла широка посмішка. Нарешті він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та здійснить свою заповітну мрію. Свого часу ще його дідусь, засновник Північної Кореї Кім Ір Сен, прагнув на рівних вести перемовини з Вашингтоном.

Трамп також приземлився в цій південноазійській острівній країні в доброму гуморі: "Чудово бути в Сінгапурі", - ще в аеропорту написав він у Twitter. На запитання журналіста про його настрій, Трамп відповів "Дуже хороший!". Південнокорейське агентство Yonhap повідомило: "Успіх перемовин стає дедалі вірогіднішим".

Трампа привітав міністр закордонних справ Сінгапура Вівіан Балакрішнан

Мун: саміт як "зустріч століття"

У понеділок 11 червня в подібному ключі саміт змалював президент Південної Кореї Мун Дже Ін. Він назвав його "зустріччю століття": "Я очікую, що це стане історичною віхою на шляху до миру". Мун також сподівається, що вдасться досягти суттєвих домовленостей як щодо ядерного роззброєння, так і щодо офіційного припинення Корейської війни. Однак роззброєння Північної Кореї, за його словами, все ж - "багаторічний процес", для якого саміт може стати лише початком.

У вівторок вранці 12 червня лідери обох держав зустрічаються в готелі Capella. Ймовірно, невипадково впритул до місця проведення саміту розмістився парк атракціонів з карколомними американськими гірками - навряд можна знайти більш влучну метафору зигзагоподібної поведінки політиків перед самітом. Та й скандал навколо Трампа на зустрічі G7 в Канаді не підвищив довіри до американського президента, зрештою, скандал стався лише через кілька тижнів після того, як він без жодних підстав вийшов з мирної ядерної угоди з Іраном. За словами провідного вашингтонського економічного радника Ларрі Кудлова (Larry Kudlow), Трамп відкликав свій підпис під заключною заявою зустрічі G-7, щоб не показувати своєї слабкості напередодні саміту з Північною Кореєю.

Більших веселощів на самітах годі і уявити, але чи такою ж буде зустріч з Трампом?

Трамп та Кім (не) порозуміються

Попри усі різкі заяви, складається враження, що президент США, даючи дипломатичний бій традиційних союзників, перебуває на тій же хвилі, що й Кім Чен Ин. Багаторічний сеульський кореспондент Себастьян Фальетті (Sebastian Faletti), який нещодавно опублікував біографію Кіма, пояснює це, зокрема, біографічними паралелями між ними: обидва були молодшими дітьми і обидва спершу не могли розраховувати на роль спадкоємця. Обом довелося стверджуватися в жорсткому бізнесі - Трампу як девелоперу в Нью-Йорку, Кіму - серед затхлого політичного "обкому" в Пхеньяні.

Те, що історична угода з державою-парією Північною Кореєю потішить роздуте его нинішнього президента США, він вже давав зрозуміти. Північнокорейський Кім також вкрай зацікавлений у тому, щоб обидві сторони могли зберегти обличчя під час цієї зустрічі. Якщо ж усе скінчиться скандалом, Вашингтон без вагань відкотиться назад до войовничої риторики останніх років.

Кім вже показав, що зліплений з іншого тіста, ніж його попередники. У порівнянні зі своїми елітами, його вважають надзвичайно жорстоким, зрештою, він провів найбільш ґрунтовну чистку з 60-х років двадцятого століття та стратив як свого дядька Чан Сон Тхека, так і зведеного брата Кім Чон Нама. Проте з іншого боку, він частково сприяв більшій економічній відкритості КНДР: спочатку дивлячись крізь пальці, а потім, нарешті сприяючи розвитку ринкової економіки всередині країни. Повідомляється, що за його правління кількість політичних в'язнів скоротилася удвічі до майже ста тисяч людей.

Трамп справді планував за допомогою скандалу на G7 показати Кіму свою силу?

Більше, ніж фотосесія?

Принаймні на публіці північнокорейський диктатор справляє враження зговірливого: на першому міжкорейському саміті з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня своєю жартівливістю він вмить змінив образ КНДР.

Проте очевидно і те, що один з найнебезпечніших конфліктів сучасного світу не може залежати від символічних піар-жестів. Критики вже зараз сумніваються, що саміт в Сінгапурі може стати чимось більшим, ніж просто приводом для спільної фотосесії: як повідомляє агенція Reuters, літак Кім Чен Ина вилітає назад у Пхеньян через п'ять годин після запланованого рукостискання з Дональдом Трампом.