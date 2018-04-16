ЗСУ повідомили про одного загиблого військового на Донбасі 20 квітня

Один український військовослужбовець загинув, іще один зазнав поранень у п'ятницю, 20 квітня, унаслідок обстрілів бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці в соцмережі Facebook. Військовий ЗСУ загинув під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань позицій урядових сил поблизу села Кримське Новоайдарського району, уточнили в Луганській облдержадміністрації.

Пораненого військовослужбовця доправили до одного з військових мобільних шпиталів. Загалом від початку доби українські військові нарахували вісім обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків, зазначається в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Нагадаємо, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, з 30 березня у зоні конфлікту діє чергове так зване "великоднє" перемир'я. Утім, як і попередні, воно нерідко порушується.

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