 ЗСУ повідомили про одного загиблого військового на Донбасі 20 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

ЗСУ повідомили про одного загиблого військового на Донбасі 20 квітня

Українські військові повідомляють про обстріли їхніх позицій сепаратистами, унаслідок чого 20 квітня загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще один український військовий отримав поранення.

Обстріли на Донбасі

Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі навіть під час перемир'я

Один український військовослужбовець загинув, іще один зазнав поранень у п'ятницю, 20 квітня, унаслідок обстрілів бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці в соцмережі Facebook. Військовий ЗСУ загинув під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань позицій урядових сил поблизу села Кримське Новоайдарського району, уточнили в Луганській облдержадміністрації.

Пораненого військовослужбовця доправили до одного з військових мобільних шпиталів. Загалом від початку доби українські військові нарахували вісім обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків, зазначається в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Нагадаємо, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, з 30 березня у зоні конфлікту діє чергове так зване "великоднє" перемир'я. Утім, як і попередні, воно нерідко порушується.
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