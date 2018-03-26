 Зросла кількість загиблих палестинців від сутичок в Секторі Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Зросла кількість загиблих палестинців від сутичок в Секторі Гази

Число палестинців, загиблих в результаті розгону масової демонстрації протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю, збільшилося до 18 осіб. Число поранених перевищує 1400 людей.

Сектор Гази сутички

Сутички на ізраїльсько-палестинському кордоні

Як повідомило міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі в понеділок, 2 квітня, від вогнепальних поранень помер 29-річний учасник масових протестів за право на повернення палестинських біженців на територію сучасного Ізраїлю. Число загиблих палестинців, таким чином, збільшилося до 18 осіб, інформує агенція AP.

За даними Ізраїлю, в акції протесту в Секторі Гази брали участь близько 30 тисяч палестинців, в тому числі жінки і діти. Коли натовп демонстрантів наблизилася до кордону Ізраїлю, ізраїльські солдати застосували вогнепальну зброю. В результаті було травмовано понад 1400 осіб, з них 758 мають вогнепальні поранення. Решта ушкоджень - наслідок дії сльозогінного газу та застосування гумових куль, стверджують представники палестинської влади.

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Ізраїльська влада виступила проти розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло 16 палестинців. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху високо оцінив дії солдатів при охороні кордонів. (01.04.2018)

Необхідно провести "незалежне і прозоре" розслідування сутичок у Секторі Гази, заявив Антоніу Гутерріш. Однак Радбез ООН на екстреному засіданні не виніс жодного рішення. (31.03.2018)

Згідно з даними медиків, це найбільш кровопролитний день в секторі Газа після військової операції Ізраїлю проти ХАМАС у регіоні в 2014 році, інформує AP.

Ізраїль заявив, що до сутичок під час багатоденної  акції протесту "Великий день повернення" призвели провокації з боку демонстрантів. В ізраїльських військових, що охороняли палестинсько-ізраїльський кордон, полетіло каміння і пляшки з запалювальною сумішшю.

Ізраїльські військові запевняють, що у відповідь застосували переважно сльозогінний газ та інші засоби для розгону демонстрацій. Водночас представники палестинських органів охорони здоров'я заявили, що ізраїльтяни переважно стріляли в учасників акції протесту.

Нагадаємо, що 1 квітня Ізраїль відкинув заклики ЄС та ООН провести розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, що призвели до загибелі палестинців. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман заявив, що заклики до незалежного розслідування є ліцемірством і відмовився від розслідування.

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