Зросла кількість загиблих палестинців від сутичок в Секторі Гази

Як повідомило міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі в понеділок, 2 квітня, від вогнепальних поранень помер 29-річний учасник масових протестів за право на повернення палестинських біженців на територію сучасного Ізраїлю. Число загиблих палестинців, таким чином, збільшилося до 18 осіб, інформує агенція AP.

За даними Ізраїлю, в акції протесту в Секторі Гази брали участь близько 30 тисяч палестинців, в тому числі жінки і діти. Коли натовп демонстрантів наблизилася до кордону Ізраїлю, ізраїльські солдати застосували вогнепальну зброю. В результаті було травмовано понад 1400 осіб, з них 758 мають вогнепальні поранення. Решта ушкоджень - наслідок дії сльозогінного газу та застосування гумових куль, стверджують представники палестинської влади.

Згідно з даними медиків, це найбільш кровопролитний день в секторі Газа після військової операції Ізраїлю проти ХАМАС у регіоні в 2014 році, інформує AP.

Ізраїль заявив, що до сутичок під час багатоденної акції протесту "Великий день повернення" призвели провокації з боку демонстрантів. В ізраїльських військових, що охороняли палестинсько-ізраїльський кордон, полетіло каміння і пляшки з запалювальною сумішшю.

Ізраїльські військові запевняють, що у відповідь застосували переважно сльозогінний газ та інші засоби для розгону демонстрацій. Водночас представники палестинських органів охорони здоров'я заявили, що ізраїльтяни переважно стріляли в учасників акції протесту.

Нагадаємо, що 1 квітня Ізраїль відкинув заклики ЄС та ООН провести розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, що призвели до загибелі палестинців. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман заявив, що заклики до незалежного розслідування є ліцемірством і відмовився від розслідування.