 ЗМІ: Через РФ НАТО створить багатотисячні сили швидкого реагування в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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ЗМІ: Через РФ НАТО створить багатотисячні сили швидкого реагування в Європі

За даними німецької Welt am Sonntag, провідну роль у нових силах НАТО має відігравати Німеччина. Їх створють на випадок атаки з боку Росії.

Солдат сил швидкого реагування НАТО у німецькому Мюнстері, 2015 рік

Солдат сил швидкого реагування НАТО у німецькому Мюнстері, 2015 рік

НАТО планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на додачу до наявних на випадок нападу з боку Росії. Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag (WamS) у матеріалі, оприлюдненому в суботу, 2 червня. Альянс розраховує, що ці загони мають бути здатними до реагування у проміжок до 30 днів у випадку необхідності, цитує Reuters.

DW.COM

Представники 23-х держав ЄС підписали декларацію про наміри брати участь у "постійній структурній співпраці з питань безпеки та оборони". Остаточне рішення має бути ухвалене у грудні.

Упродовж трьох місяців НАТО має перевести близько 4 тисяч співробітників і дипломатів до нової штаб-квартири в Брюсселі. Переїзд планувалося здійснити ще на початку 2017 року. (19.03.2018)

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дії Росії є першим викликом для європейської безпеки. Свій підхід до РФ Альянс вибудовує на основі діалогу та готовності захищатися. (24.08.2017)

Ідеться також про оснащення таких сил кількомастами бойових літаків та кораблів, пише видання з посиланням на високопоставлених дипломатів у НАТО. Нові підрозділи мають зміцнити наявні сили швидкого реагування у 20 тисяч солдатів. Очікується, що члени НАТО на саміті в липні ухвалять відповідне рішення. "Німеччина відіграватиме провідну роль", - додає джерело WamS.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг напередодні закликав долати протиріччя всередині військового блоку. "Сила НАТО була та є в тому, що ми стоїмо пліч-о-пліч попри різні погляди", - наводить його слова німецький тижневик Der Spiegel. Як приклад він назвав торговельну політику США та їхній вихід з Паризької кліматичної угоди, а також суперечки довкола іранської ядерної угоди.

Нагадаємо,що Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати і Канада нині очолюють міжнародні групи швидкого реагування, розміщені в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. За заявами блоку, вони готові стримати і, в разі необхідності, негайно відповісти на будь-яку агресію спільно з національними збройними силами.

Чотири батальйони, сформовані з представників 15 різних держав НАТО, налічують загалом близько 4500 військових. Їхнє розміщення стало "прямою відповіддю на агресивні дії Росії на периферії території НАТО, які знизили стабільність та безпеку, збільшили непередбачуваність", - йдеться у документі. У 2017 році країни НАТО в середньому збільшили видатки на оборону порівняно з попереднім роком на 2,25 відсотка. 

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