 ЗМІ: Турецькі війська у Сирії повністю захопили район Афрін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЗМІ: Турецькі війська у Сирії повністю захопили район Афрін

Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону.

Турецькі військові в Афріні

Турецькі військові в Афріні

Турецька армія через два місяці після початку операції "Оливкова гілка" у Сирії заявляє про взяття під "повний" контроль району Афрін. Протягом минулої ночі турецькі військові захопили останні села в районі, повідомляє у неділю, 25 березня, турецька державна інформагенція Anadolu з посиланням на заяву турецького генштабу. Згідно з повідомленням, яке передає dpa, жителям Афріна зараз допомагають повернутися до своїх будинків.

Нагадаємо, минулого тижня турецька армія разом із союзниками захопила головне місто району - Афрін.

DW.COM

Турецькі сили кажуть, що не причетні до атаки на лікарню в Афріні, яка забрала щонайменше 16 життів. (17.03.2018)

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бої точаться всередині міста. Президент Туреччини уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил. (18.03.2018)

Між тим правозахисники закликають Євросоюз перед майбутньою зустріччю голови Єврокомісії та президента Європейської Ради з президентом Туреччини, що відбудеться у понеділок, 26 березня, вимагати від Анкари термінового виходу турецьких військ та їхніх союзників з Афріна. Турецький наступ вигнав зі своїх домівок майже 170 тисяч людей та спричинив подальшу дестабілізацію у регіоні, заявив Ульріх Деліус (Ulrich Delius) з міжнародного Товариства захисту народів, що зазнають утисків (Gesellschaft für bedrohte Völker), повідомляє агенція epd.

Нагадаємо, 20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану", з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни.
Дивитись відео 01:03

Як турки з курдами в аеропорту Ганновера побилися (23.01.2018)
Дивитись відео 01:25

Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Як турки з курдами в аеропорту Ганновера побилися (23.01.2018)  

Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018)  

Також за темою

Deutschland Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen die Türkei

У німецькому Ганновері тисячі курдів протестували проти дій Анкари в Афріні 17.03.2018

Близько 11 тисяч людей взяли участь у демонстрації в німецькому Ганновері проти операції Туреччини "Оливкова гілка" на півночі Сирії. Між демонстрантами та правоохоронцями виникли незначні сутички.

Syrien Operation Olivenzweig Afrin

Турецька армія заявила про оточення Афріна 13.03.2018

Турецькі військові повідомили про оточення міста Афрін на півночі Сирії. Вони також захопили ще кілька важливих районів і продовжують наступ на курдські угрупування.

Türkische Armee rückt in Afrin ein

Коментар: Сирія та тріумф автократів 20.03.2018

Є підозри, що Туреччина нескоро піде з Сирії. Дедалі ясніше видно, що авторитарні режими формуватимуть майбутнє Сирії та всього регіону, вважає оглядач DW Керстен Кніпп.

Докладно

В італійському парламенті 23 березня

Формування уряду в Італії: спектакль тільки розпочався

Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції? 

Країни ЄС прагнуть подовження режиму звільнення від американських мит на сталь та алюміній

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  