ЗМІ: СБУ попереджала Януковича про загрозу з боку Росії за рік до Майдану

Служба безпеки України (СБУ) ще в 2013 році попереджала тодішнього президента Віктора Януковича про загрозу порушення територіальної цілісності та суверенітету України з боку Росії. Про це йдеться у розсекречених СБУ матеріалах, які потрапили у розпорядження українського новинного сайту "ТСН". Згдіно з даними журналістів, які посилаються на головну військову прокуратуру та генпрокуратуру України, тодішній голова СБУ Олександр Якименко надсилав спочатку президенту, а через рік - тодішньому голові його адміністрації Андрію Клюєву, листи про загрозу нацбезпеці України. Документи датовані 15 січня 2013 року та 17 лютого 2014 року.

У першому листі від 2013 року повідомляється, зокрема, про загрозу агресивної експансії російського капіталу в усі сфери життєдіяльності України за активної підтримки керівництва РФ з використанням спецслужб. Зазначається, що реальна частка російських інвестицій в українську економіку становила 20 відсотків, хоча офіційні цифри говорили про лише шість відсотків.

Окремо в документі йдеться про домінування російських компаній у сфері газо- та енергопостачання, нафтопереробки, оптовій та роздрібній торгівлі нафтопродуктами та інших. При цьому Росія, як повідомляється в листі, "не вкладає реальні інвестиції в українську економіку, а скуповує за заниженими цінами найбільш ліквідні вітчизняні активи".

Також в документі повідомляється про створення при президенті РФ міжвідомчої групи, яка має створювати позиції для "опосередкованого тиску на керівництво Україні у питанні вступу до Митного союзу".

У листі на ім’я Андрія Клюєва, який було відправлено за день до початку масових зіткнень та вбивств в центрі Києва в лютому 2014 року, повідомляється, що під виглядом "проектів на захист російськомовних" відбуваються спроби поширити в оргемих регіонах України сепаратистські настрої та нав'язати думку про необхідність Росії втрутися у внутрішні справи України. В листі голови СБУ робиться висновок про те, що РФ використовує кризову ситуацію в Україні, щоб перетворити проросійські сили в державі на провідника інтересів РФ.

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