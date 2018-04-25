 ЗМІ Пхеньяна заговорили про вільний від ядерної зброї Корейський півострів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

ЗМІ Пхеньяна заговорили про вільний від ядерної зброї Корейський півострів

Північнокорейська інформагенція KCNA стверджує, що спільною метою КНДР та Південної Кореї є повна денуклеаризація Корейського півострова.

Військовий парад у Пхеньяні

Військовий парад у Пхеньяні (архівне фото)

Після історичного міжкорейського саміту, що відбувся на кордоні між КНДР та Південною Кореєю напередодні, північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA заявила у суботу, 28 квітня, що метою політики двох держав є вільний від ядерної зброї Корейський півострів. "Північна та Південна Корея підтвердили спільну мету через повну денуклеаризацію втілити в життя вільний від ядерної зброї Корейський півострів", - йдеться у повідомленні KCNA, яке цитує агентство dpa.

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Братні корейські республіки демонструють полюбовне зближення. Завершення доби відсутності діалогу між сторонами важливіше за будь-які домовленості, вважає Александер Фройнд. (27.04.2018)

І Сеул, і Пхеньян оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир. Про це йдеться в заяві двох лідерів. (27.04.2018)

Сторони вважають, що вжиті Пхеньяном та Сеулом заходи є дуже важливими для денуклеаризації, а також пообіцяли дотримуватиатися своїх зобов'язань, зазначається в повідомленні KCNA.

У США оптимістичні щодо ситуації на півострові 

Міністр оборони США Джеймс Меттіс 27 квітня заявив про оптимізм щодо подолання кризи на Корейському півострові. Однак при цьому він залишив відкритим питання подальшого розміщення американських військових у Південній Кореї. Це вирішуватимуть дипломати, коли Пхеньян і Сеул укладуть мирну угоду, зазначив глава Пентагону. Меттіс наголосив на важливості нинішнього поступу в процесі зближення двох Корей без додаткових умов, повідомляє агентство Reuters.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський правитель Кім Чен Ин провели історичну зустріч у прикордонному селищі Пханмунджом. Це був перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Стан війни на півострові досі офіційно чинний, але КНДР і Південна Корея заявили про спільний намір його завершити до кінця року, а також досягнути "повного ядерного роззброєння".
Дивитись відео 01:24

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)
Дивитись відео 01:47

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І Сеул, і Пхеньян оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир. Про це йдеться в заяві двох лідерів.

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Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом.

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Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири дати, а також п'ять локацій для історичної зустрічі Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Трамп обережно додав, що зустріч може не відбутися, але нині Пхеньян "хоче зустрітися".

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