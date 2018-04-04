 ЗМІ: ОЗХЗ не підтримала пропозицію Росії щодо нового розслідування справи Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

ЗМІ: ОЗХЗ не підтримала пропозицію Росії щодо нового розслідування справи Скрипаля

За пропозицію Москви висловилися п'ять країн, проти 15, ще 17 членів Виконавчої ради ОЗХЗ утрималися. ЄС критикує небажання Росії допомагати в розслідуванні отруєння екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Штаб-квартира ОЗХЗ у Гаазі

Штаб-квартира ОЗХЗ у Гаазі

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) не підтримали пропозицію Росії щодо проведення нового розслідування за участі РФ отруєння російського екс-агента Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в Великобританії. На закритому засіданні Виконавчої ради організації, скликаному в Гаазі на вимогу РФ у середу, 4 квітня, російський проект підтримали 5 з 41 члена виконавчої ради, а саме Китай, Азербайджан, Судан, Алжир та Іран. Проти висловилися 15 країн, ще 17 країн утрималися, повідомила інформагенція Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, Москва закликала створити незалежну комісію експертів під егідою Виконавчої ради ОЗХЗ, яка буде займатися справою про отруєння Скрипаля та його доньки. Крім того, Росія пропонувала розслідувати отруєння колишнього полковника ГРУ спільно з британською владою. На засіданні Виконавчої ради ОЗХЗ представник Великобританії заявив, що не буде проводити спільного розслідування з Москвою, бо російська влада - основний підозрюваний в цій справі.

DW.COM

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проведе позачергове засідання через справу Скрипаля на вимогу Росії. (03.04.2018)

Британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок". (03.04.2018)

Результати експертизи наступного тижня

ОЗХЗ очікує вже наступного тижня отримати з лабораторій результати аналізу речовини, якою був отруєний Скрипаль. Відповідну доповідь отримає в своє розпорядження Великобританія, повідомив представник ОЗХЗ в середу.

Представник Європейського Союзу оприлюднив заяву, в якій відкинув російські пропозиції. У документі, опублікованому на сайті ОЗХЗ, висловлюється прикрість через те, що "РФ не відреагувала позитивно на першочергове прохання Лондона про надання необхідної інформації" в зв'язку з інцидентом. Замість цього Росія відповіла "потоком вигадок", в тому числі й на адресу низки країн ЄС. Зокрема, подібні твердження пролунали в заяві російського постпреда при ОЗХЗ від 15 березня, в заяві представника РФ при ОБСЄ в той же день, а також на брифінгах російського МЗС 21 і 29 березня, що в Брюсселі вважають "абсолютно неприйнятним".

Крім того, Євросоюз стурбований заявою російського МЗС про те, що Москва не прийме результати розслідування, проведеного в Солсбері експертами ОЗХЗ. Як йдеться в заяві, "необхідно, щоб Росія відповіла на питання Великобританії в зв'язку з отруєнням Скрипаля, повністю співпрацювала з секретаріатом ОЗХЗ по цій справі, а також негайно і повністю розкрила програму з виробництва "Новачка" в ОЗХЗ ".

 

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