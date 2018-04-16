 ЗМІ: Майк Помпео провів таємну зустріч з Кім Чен Ином | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЗМІ: Майк Помпео провів таємну зустріч з Кім Чен Ином

Майбутній держсекретар США Майк Помпео таємно зустрівся з Кім Чен Ином, повідомили американські ЗМІ. Під час зустрічі обговорювали підготовку саміту між північнокорейським лідером та президентом США Дональд Трампом.

Майк Помпео

Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 17 квітня, оголосив, що він і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проводять прямі переговори "на дуже високому рівні". За повідомленнями американських ЗМІ, директор ЦРУ і майбутній глава Держдепартаменту США Майк Помпео в обстановці повної секретності здійснив візит в КНДР в рамках підготовки до ймовірної зустрічі між лідерами двох держав.

За даними американського видання The Washington Post, під час поїздки, яка відбулася 31 березня - 1 квітня, Помпео особисто зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. Цю інформацію агенції AP підтвердили два високопоставлені американські чиновники.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин

Дональд Трамп (праворуч) і Кім Чен Ин

DW.COM

У Південній Кореї новину про планування зустрічі Трампа та Кіма порівняли з дивом. Китай пообіцяв підтримку, а в Росії сподіваються на початок "повноформатних переговорів". Натомість деякі експерти висловлюють скепсис. (09.03.2018)

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином лише за умови конкретних дій з його боку, повідомив Білий дім. США не збираються робити поступок Північній Кореї щодо її ядерної програми. (10.03.2018)

Також 17 квітня Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що прямі перемовини з Північною Кореєю ведуться на "найвищому рівні". За словами Трампа, нині обговорюються п'ять місць, де може відбутися саміт, попередньо запланований на початок червня. Якщо ця зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами США і Північною Кореєю за понад 60 років ворожнечі після закінчення Корейської війни.

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лист-запрошення від Кім Чен Ина президенту США передав радник президента Південної Кореї з питань безпеки. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.
Дивитись відео 02:38

Дрес-код для успішних чоловіків: Кім Чен Ин - взірець стилю? (19.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Дрес-код для успішних чоловіків: Кім Чен Ин - взірець стилю? (19.02.2018)  

Також за темою

USA Mike Pompeo - Trumps Kabinett

Глава Держдепу США Майк Помпео обіцяє жорсткішу політику щодо РФ 12.04.2018

Новий глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що час м'якої політики щодо Росії минув. Вашингтон має в своєму арсеналі багато засобів, які змусять Путіна заплатити за агресію РФ, пообіцяв Помпео.

Südkorea Donald Trump und Kim Jong Un im TV in Seoul

КНДР готова обговорити відмову від ядерної зброї - ЗМІ 09.04.2018

Влада Північної Кореї готова обговорити з Вашинготоном створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зістріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися у травні.

Peking China Nordkorea Gespräche Xi Jinping Kim Jong Un

Китай підтвердив "неофіційний" візит Кім Чен Ина до Пекіна 28.03.2018

Під час перебування в Пекіні північнокорейський лідер Кім Чен Ин підтвердив голові КНР Сі Цзіньпіну свою відданість "ядерному роззброєнню" і готовність до діалогу зі США.

Докладно

Олександр Янукович

Мільйони поза арештом: як команда Януковича гроші повертає

Кому з найближчих соратників президента-втікача вдалося повернути кошти? 

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік

МВФ погіршив макроекономічний прогноз для України

За очікуваннями МВФ, в наступному році українська економіка зросте на 3,3 відсотка, а не на 4 відсотки. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  