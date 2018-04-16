ЗМІ: Майк Помпео провів таємну зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 17 квітня, оголосив, що він і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проводять прямі переговори "на дуже високому рівні". За повідомленнями американських ЗМІ, директор ЦРУ і майбутній глава Держдепартаменту США Майк Помпео в обстановці повної секретності здійснив візит в КНДР в рамках підготовки до ймовірної зустрічі між лідерами двох держав.

За даними американського видання The Washington Post, під час поїздки, яка відбулася 31 березня - 1 квітня, Помпео особисто зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. Цю інформацію агенції AP підтвердили два високопоставлені американські чиновники.

Дональд Трамп (праворуч) і Кім Чен Ин

Також 17 квітня Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що прямі перемовини з Північною Кореєю ведуться на "найвищому рівні". За словами Трампа, нині обговорюються п'ять місць, де може відбутися саміт, попередньо запланований на початок червня. Якщо ця зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами США і Північною Кореєю за понад 60 років ворожнечі після закінчення Корейської війни.

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лист-запрошення від Кім Чен Ина президенту США передав радник президента Південної Кореї з питань безпеки. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.