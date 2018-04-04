ЗМІ: Кількість салафітів у Німеччині за п'ять років подвоїлася

За останні п'ять років кількість салафітів - представників радикальної течії ісламу - зросла вдвічі. Про це йдеться у випуску німецького видання Tagesspiegel, який вийшов у середу, 4 квітня. У 2013 році німецьке Федеральне відомство із захисту конституції оцінювало кількість салафітів у ФРН у 5500 осіб. Нині їх налічується 11 тисяч.

У грудні 2017 року вже повідомлялося, що кількість салафітів у Німеччині сягнула історичного рекорду. При цьому чисельність салафітів продовжує зростати, найшвидшими темпами - в малих федеральних землях, зокрема в містах Берлін та Гамбург. Як повідомляють місцеві чиновники, у Гамбурзі зафіксовано 798 салафітів, з яких 434 вважаються "джихадистами", себто потенційно здатними до насильства.

Фундаменталістська течія ісламу салафізм має радикальний ухил. На думку представниців спецслужб, об'єднання салафітів можуть слугувати першим кроком до співпраці з ісламістськими терористичними угрупованнями.