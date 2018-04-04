 ЗМІ: Кількість салафітів у Німеччині за п′ять років подвоїлася | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

ЗМІ: Кількість салафітів у Німеччині за п'ять років подвоїлася

У Німеччині з 2013 року стало вдвічі більше прихильників радикальної течії ісламу. Із майже 800 салафітів у Гамбурзі більше половини є потенційно готовими до агресивних злочинів.

Громади салафітів зростають

Кількість салафітів у ФРН зростає

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Злочинців, які влаштували вибух на сикхському весіллі, засудили до позбавлення волі. Усі троє були пов'язані з салафітами. (21.03.2017)

Правоохоронні органи Німеччини посилюють тиск на салафітів. Поліція взяла на приціл групу "Істинна релігія" та одного з найвідоміших салафітів країни - проповідника Ібрагіма Абу Нагі. (16.11.2016)

За останні п'ять років кількість салафітів - представників радикальної течії ісламу - зросла вдвічі. Про це йдеться у випуску німецького видання Tagesspiegel, який вийшов у середу, 4 квітня. У 2013 році німецьке Федеральне відомство із захисту конституції оцінювало кількість салафітів у ФРН у 5500 осіб. Нині їх налічується 11 тисяч.

У грудні 2017 року вже повідомлялося, що кількість салафітів у Німеччині сягнула історичного рекорду. При цьому чисельність салафітів продовжує зростати, найшвидшими темпами - в малих федеральних землях, зокрема в містах Берлін та Гамбург. Як повідомляють місцеві чиновники, у Гамбурзі зафіксовано 798 салафітів, з яких 434 вважаються "джихадистами", себто потенційно здатними до насильства.

Фундаменталістська течія ісламу салафізм має радикальний ухил. На думку представниців спецслужб, об'єднання салафітів можуть слугувати першим кроком до співпраці з ісламістськими терористичними угрупованнями.

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