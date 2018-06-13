 ЗМІ: Країни ЄС погодили нові мита щодо продуктів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

ЗМІ: Країни ЄС погодили нові мита щодо продуктів США

Представники країн ЄС одноголосно неформально погодили запровадження мит, серед іншого, на американські джинси, віскі, мотоцикли та арахісове масло.

Торговельне протистояння Штатів та ЄС триває

Торговельне протистояння Штатів та ЄС триває

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У відповідь на торговельну політику Вашингтона в Мехіко оголосили запровадження митних зборів на імпорт сталі зі США та на продукцію американського агропромислового комплексу. (05.06.2018)

Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження мит на низку американських товарів з липня цього року. До кінця червня такий крок повинні погодити ще держави-члени ЄС. (06.06.2018)

Країни ЄС у четвер, 14 червня, "одностайно" погодили нові мита щодо кількох груп американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда євро. Про це повідомляють інформагенції Reuters і AFP з посиланням на джерела. Серед товарів, які обкладатимуться новими митами - джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі. Формально ці мита повинна ще затвердити Єврокомісія, як очікується, на засіданні 20 червня. Потім мита можуть набути чинності наприкінці червня або на початку липня.

Нові мита Євросоюзу щодо американських товарів заплановані як відповідь на запровадження з 1 червня адміністрацією президента США Дональда Трампа 25-відсоткових мит на сталь та 10-відсоткових на алюміній з ЄС. Окрім того, Трамп розглядає можливості для запровадження додаткових мит на європейські автомобілі. Це могло би стати сильним ударом зокрема для німецьких автовиробників. ЄС звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою щодо нових американських мит. 

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