ЗМІ: Британські спецслужби знайшли джерело "Новачка"

Британські спецслужби вважають, що їм вдалося встановити місцезнаходження секретної російської лабораторії, в якій було розроблено газ "Новачок", використаний для отруєння у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє в четвер, 5 квітня, лондонська газета The Times з посиланням на джерела в силових структурах.

За словами співрозмовників видання, спецслужбам вдалося ідентифікувати джерело "Новачка" за допомогою наукового аналізу та розвідданих в перші дні після замаху на Скрипаля та його дочку. Джерела також відзначили, що Великобританія знала про існування цієї секретної лабораторії і до замаху 4 березня. "Ми були практично впевнені, що цей газ, швидше за все, вироблено в Росії", - сказав один зі співрозмовників.

Джерела The Times зазначають, що вони не можуть гарантувати правильність своїх висновків на сто відсотків, проте майже не сумніваються в тому, що "Новачок" для замаху на Скрипаля було вироблено саме в цій російській лабораторії. Вони також вважають, що російські фахівці проводили в даній лабораторії випробування, щоб визначити, чи можна використовувати "Новачок" для вбивств.

Раніше повідомлялося, що британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.