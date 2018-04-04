 ЗМІ: Британські спецслужби знайшли джерело ″Новачка″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

ЗМІ: Британські спецслужби знайшли джерело "Новачка"

На думку британських спецслужб, газ "Новачок" випробовувався в секретній російській лабораторії. Вони, однак, не гарантують правильність своїх висновків на сто відсотків, повідомляє газета The Times.

Британські поліцейські в захисних костюмах

Британські поліцейські в захисних костюмах

Британські спецслужби вважають, що їм вдалося встановити місцезнаходження секретної російської лабораторії, в якій було розроблено газ "Новачок", використаний для отруєння у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє в четвер, 5 квітня, лондонська газета The Times з посиланням на джерела в силових структурах.

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Британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок". (03.04.2018)

Москва надала запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері. (04.04.2018)

За словами співрозмовників видання, спецслужбам вдалося ідентифікувати джерело "Новачка" за допомогою наукового аналізу та розвідданих в перші дні після замаху на Скрипаля та його дочку. Джерела також відзначили, що Великобританія знала про існування цієї секретної лабораторії і до замаху 4 березня. "Ми були практично впевнені, що цей газ, швидше за все, вироблено в Росії", - сказав один зі співрозмовників.

Джерела The Times зазначають, що вони не можуть гарантувати правильність своїх висновків на сто відсотків, проте майже не сумніваються в тому, що "Новачок" для замаху на Скрипаля було вироблено саме в цій російській лабораторії. Вони також вважають, що російські фахівці проводили в даній лабораторії випробування, щоб визначити, чи можна використовувати "Новачок" для вбивств.

Раніше повідомлялося, що британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

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