 ЗМІ: Акції ″Північного потоку-2″ заморозили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

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Новини

ЗМІ: Акції "Північного потоку-2" заморозили

"Нафтогаз України" почав процес стягнення 2,6 мільярда доларів з "Газпрому". Через це накладені забезпечувальні заходи на акції компаній, пов'язаних з "Північним потоком-2", пише "Інтерфакс-Україна".

Акції компаній, що будують Північний потік-2, заморожені, повідомляють ЗМІ

Акції компаній, що будують "Північний потік-2", заморожені, повідомляють ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" у закордонних судах розпочав процес стягнення з російської компанії "Газпром" боргу в 2,6 мільярда доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма. Про це у середу, 30 травня, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в українському уряді.

Робота триває у Швейцарії, Нідерландах і Великій Британії в рамках п'ятої статті Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень.

"Газпром" напевно оскаржуватиме арешт у місцевих судах. Якщо суд відмовить, тоді можна буде сказати, що накладено арешт", - зазначив співрозмовник агентства.

Також повідомляється, що арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом України" за транзитним контрактом може вплинути на акції проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Йдеться про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Повідомляється, що ці акції вже заморожені.

Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній поки немає. У прес-службі "Газпрому" зазначили, що займаються з'ясуванням цього питання. В "Нафтогазі України" не прокоментували ситуацію.

Тим часом борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за три місяці невиконання рішення суду про виплату 2,56 мільярда доларів збільшився майже на 50 мільйонів доларів. Згідно з рішенням арбітражу, на заборгованість "Газпрому" нараховуються відсотки, які становлять 526 тисяч доларів на день.

DW.COM

В ЄС погоджуються, що Україна має зберігати важливу роль у транзиті газу. Загрозу становить не лише "Північний потік-2". Вирішенню проблеми не сприяють і конфлікти між Варшавою, Берліном і Брюсселем. (26.05.2018)

У "Газпромі" запевняють, що провели аналіз тексту рішення "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста", який нібито підтвердив написання частини рішення не арбітрами. (28.05.2018)

Нагадаємо, 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів. 

21 березня "Газпром" подав до Апеляційного суду округу Свеа, що у Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо постачання газу. Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення арбітражу в цій суперечці.

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