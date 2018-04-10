Злочини проти журналістів в Україні: справи до суду майже не доходять

За період з 2015 до 2017 рік до українських судів потрапило 27 справ, порушених за злочини, скоєні проти журналістів. Водночас за цей самий період було порушено 641 кримінальну справу за вчинення протиправних дій проти працівників ЗМІ. Таку статистику містить офіційна відповідь Генеральної прокуратури України (ГПУ) на запит інформаційного агентства "Українські новини", оприлюднена в середу, 11 квітня.

Згідно з наданими ГПУ даними, 96 відсотків злочинів проти журналістів не доходять до суду. Приміром, щороку до суду потрапляє лише 5-6 справ за перешкоджання журналістській діяльності. Якщо в 2015 році цей показник становив чотири відсотки від всіх порушених кримінальних проваджень, то вже в 2017 році він знизився до 2,7 відсотка. Загалом шанс домогтися справедливого покарання для того, хто напав на журналіста, має лише кожна 37-а справа.

Ще гірша картина з так званими "журналістськими" статтями, введеними до Кримінального кодексу в 2015 році. Якщо 2016 року до суду надійшли шість таких справ, то в 2017 році - лише дві. Крім того, 38 відсотків порушених за "журналістськими статтями" справ закрили на стадії слідства, а 58 відсотків розслідуються й досі. Так само більшість із цих справ залишається на цій стадії.

Нагадаємо, раніше у середу міжнародна неурядова організація Freedom House погіршила показник рівня свободи та демократії України в рейтингу країн перехідного періоду в 2018 році, у тому числі через проблеми із свободою слова в Україні. За даними Інституту масової інформації, впродовж 2017 року було скоєно 29 фізичних нападів на працівників ЗМІ, а також зареєстровано 89 випадків перешкоджання діяльності журналістів.

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