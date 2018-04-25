 Земан розповів про виробництво в Чехії отрути групи ″Новачок″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Земан розповів про виробництво в Чехії отрути групи "Новачок"

Для досліджень у Чехії в невеликій кількості була вироблена отрута A-230, що належить до групи "Новачок", стверджує президент Чехії. Після тестів речовина була знищена.

Мілош Земан доручив перевірити заяви про Новачок у Чехії

Мілош Земан доручив перевірити заяви про "Новачок" у Чехії

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що в його країні в рамках досліджень вироблявся нервово-паралітичний газ A-230, який належить до категорії отрут "Новачок". Про це у четвер, 3 травня, Земан розповів в ефірі чеського телеканалу Barrandov.

"Ми знаємо, де, знаємо, коли, тож лицемірно вдавати, ніби нічого такого не відбувалося", - зазначив він.
Дивитись відео 01:52

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження

З посиланням на дані з доповіді чеської Служби безпеки та інформації (СБІ) Мілош Земан повідомив, що експеримент проводився в листопаді 2017 року військовому інституті у Брно. "Чеське радіо" наголошує, що у секретній доповіді СБІ зазначено, що йдеться не про "Новачок", тоді як за даними військової розвідки це був саме він, і Земан схилився до звіту останньої. 

DW.COM

Британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок". (03.04.2018)

В акредитованих лабораторіях ОЗХЗ діють "жорсткі стандарти перевірки", результатам якої можна довіряти, відзначають експерти лабораторії у швейцарському місті Шпіц. (15.04.2018)

Нервово-паралітичну речовину було вироблено в невеликій кількості, а після тестування було знищено, процитував документ чеський президент. Водночас, за оцінкою Земана, екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли речовиною з іншою позначкою, а саме A-234.

17 березня офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова назвала "найбільш ймовірними" джерелами походження "Новачка" Великобританію, Словаччину, Чехію та Швецію. Міністр оборони Чехії Карла Шлехтова тоді заявила, що її країна не причетна до створення отруйної речовини групи "Новачок", а подібні заяви абсурдні. 26 березня Мілош Земан доручив контррозвідці перевірити версію про можливе виробництво у країні таких речовин.
Дивитись відео 01:21

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися

Посилання в інтернеті

Zeman: Lžeme si do vlastní kapsy. V Česku se vyráběl a testoval Novičok

Аудіо й відео до теми

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися  

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження  

Також за темою

England Spurensicherung am Haus von EX- Doppelagent Sergei Skripal in Salisbury

Військові розпочали очищення Солсбері від слідів отрути "Новачок" 24.04.2018

Знезараженню підлягають дев'ять об'єктів, у тому числі й лава в сквері, де були виявлені Скрипалі, лікарня, поліцейська дільниця, ресторан і паб. Операція може тривати кілька місяців.

Nach dem Anschlag in Salisbury

Лондон: Спецслужби РФ щонайменше п'ять років стежили за Скрипалями 13.04.2018

Спецслужби РФ ще в 2013 році зацікавилися електронною поштою Юлії Скрипаль. Крім того, вони розглядали щонайменше кількох перебіжчиків як ціль для нападу, йдеться у листі радника з безпеки прем'єрки Великобританії.

England Giftgasattacke auf Ex-Doppelagent Sergei Skripal in Salisbury

Британський посол: У Росії є секретна програма "Новачок" 06.04.2018

Британський посол в Берліні Себастьян Вуд стверджує, що Росія не знищила усі запаси отруйних речовин з радянських арсеналів. Він звинуватив Москву в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

Докладно

Євродепутатка Ребекка Гармс

Гармс: На ЧС-2018 в Росію їхати не можна!

Євродепутатка Ребекка Гармс про те, чому політикам слід триматися осторонь ЧС-2018. 

Труби для Північного потоку-2 (Північна Німеччина, грудень 2016 року)

У Німеччині почалося будівництво "Північного потоку-2"

Представники "Газпрому" запевняють, що отримають у ЄС усі необхідні дозволи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  