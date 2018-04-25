Земан розповів про виробництво в Чехії отрути групи "Новачок"

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що в його країні в рамках досліджень вироблявся нервово-паралітичний газ A-230, який належить до категорії отрут "Новачок". Про це у четвер, 3 травня, Земан розповів в ефірі чеського телеканалу Barrandov.

"Ми знаємо, де, знаємо, коли, тож лицемірно вдавати, ніби нічого такого не відбувалося", - зазначив він.

Дивитись відео 01:52 Поділитись Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uh0G Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження

З посиланням на дані з доповіді чеської Служби безпеки та інформації (СБІ) Мілош Земан повідомив, що експеримент проводився в листопаді 2017 року військовому інституті у Брно. "Чеське радіо" наголошує, що у секретній доповіді СБІ зазначено, що йдеться не про "Новачок", тоді як за даними військової розвідки це був саме він, і Земан схилився до звіту останньої.

Нервово-паралітичну речовину було вироблено в невеликій кількості, а після тестування було знищено, процитував документ чеський президент. Водночас, за оцінкою Земана, екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли речовиною з іншою позначкою, а саме A-234.

17 березня офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова назвала "найбільш ймовірними" джерелами походження "Новачка" Великобританію, Словаччину, Чехію та Швецію. Міністр оборони Чехії Карла Шлехтова тоді заявила, що її країна не причетна до створення отруйної речовини групи "Новачок", а подібні заяви абсурдні. 26 березня Мілош Земан доручив контррозвідці перевірити версію про можливе виробництво у країні таких речовин.