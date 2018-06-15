 Зеегофер: ХСС не зацікавлений у розвалі уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Зеегофер: ХСС не зацікавлений у розвалі уряду

Розбіжності між сестринськими партіями ХДС і ХСС щодо міграційної політики можна подолати, запевнив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. На 18 червня заплановані засідання керівних органів обох партій.

Горст Зеегофер та Анґела Меркель

Горст Зеегофер та Анґела Меркель

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) вбачає можливість компромісу у суперечці про політику щодо біженців, яка спалахнула між міністром і канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). "Ніхто в ХСС не зацікавлений в тому, щоб скидати канцлерку, розколювати фракцію ХДС/ХСС або підривати коаліцію", - заявив глава МВС Німеччини в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 17 червня. "Ситуація серйозна, але переборна", - додав Зеегофер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС).

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Разом з тим Зеегофер вважає, що він як очільник МВС повинен мати право не пропускати до Німеччини мігрантів, яким, "відповідно до тлумачення європейського права", не дозволяється переселення у ФРН. "Про це ми повинні вести дискусії в ХДС і ХСС, спільно і прагнучи до прийнятного рішення", - зазначив міністр, цитує агентство Reuters. За словами Зеегофера, вирішальне значення матимуть рішення у сфері міграційної політики, які ухвалять учасники саміту Євросоюзу наприкінці червня. Таким чином, ХСС готовий надати Меркель два тижні для пошуку "європейської відповіді", на якій наполягає канцлерка.

ХДС і ХСС: різниця позицій

Серйозний конфлікт в питанні щодо біженців виник у блоці партій ХДС/ХСС, які входять до урядової коаліції разом із соціал-демократами. Лідер ХСС Зеегофер не хоче впускати до країни тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровано в інших країнах ЄС. Ця пропозиція міститься в міграційному плані, який Зеегофер планував представити федерального уряду.

Голова ХДС Анґела Меркель виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми і вважає, що пропозиція Зеегофера суперечить європейським нормам надання притулку і німецькому законодавству, а також є несправедливою щодо таких країн, як Греція та Італія.

Меркель у другій половині дня 17 червня зустрічалася з керівництвом партії ХДС для обговорення ситуації, що склалася. На понеділок, 18 червня, заплановані засідання керівних органів ХДС та ХСС.

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