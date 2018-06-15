Зеегофер: ХСС не зацікавлений у розвалі уряду

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) вбачає можливість компромісу у суперечці про політику щодо біженців, яка спалахнула між міністром і канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). "Ніхто в ХСС не зацікавлений в тому, щоб скидати канцлерку, розколювати фракцію ХДС/ХСС або підривати коаліцію", - заявив глава МВС Німеччини в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 17 червня. "Ситуація серйозна, але переборна", - додав Зеегофер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Разом з тим Зеегофер вважає, що він як очільник МВС повинен мати право не пропускати до Німеччини мігрантів, яким, "відповідно до тлумачення європейського права", не дозволяється переселення у ФРН. "Про це ми повинні вести дискусії в ХДС і ХСС, спільно і прагнучи до прийнятного рішення", - зазначив міністр, цитує агентство Reuters. За словами Зеегофера, вирішальне значення матимуть рішення у сфері міграційної політики, які ухвалять учасники саміту Євросоюзу наприкінці червня. Таким чином, ХСС готовий надати Меркель два тижні для пошуку "європейської відповіді", на якій наполягає канцлерка.

ХДС і ХСС: різниця позицій

Серйозний конфлікт в питанні щодо біженців виник у блоці партій ХДС/ХСС, які входять до урядової коаліції разом із соціал-демократами. Лідер ХСС Зеегофер не хоче впускати до країни тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровано в інших країнах ЄС. Ця пропозиція міститься в міграційному плані, який Зеегофер планував представити федерального уряду.

Голова ХДС Анґела Меркель виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми і вважає, що пропозиція Зеегофера суперечить європейським нормам надання притулку і німецькому законодавству, а також є несправедливою щодо таких країн, як Греція та Італія.

Меркель у другій половині дня 17 червня зустрічалася з керівництвом партії ХДС для обговорення ситуації, що склалася. На понеділок, 18 червня, заплановані засідання керівних органів ХДС та ХСС.