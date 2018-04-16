 Зеегофер прагне жорсткішого ставлення до певних категорій мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Зеегофер прагне жорсткішого ставлення до певних категорій мігрантів

Особам, яким у відмовили в Німеччині в наданні статусу біженця, слід надавати лише базові послуги, переконаний міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер.

Горст Зеегофер

Керівник МВС Німеччини Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступає за жорсткіше ставлення до тих мігрантів, котрим у ФРН відмовили в наданні статусу біженця. Про це Зеегофер заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Spiegel, оприлюдненому в суботу, 21 квітня.

DW.COM

Лідер баварських консерваторів Горст Зеегофер, новий міністр внутрішніх справ ФРН, озвучив позицію, протилежну поглядам Меркель. Він наголосив, що мусульмани, які мешкають в країні, є частиною Німеччини, а от іслам - ні. (16.03.2018)

Інтерв'ю нового глави МВС Німеччини Горста Зеегофера спричинило палку дискусію в німецькому політикумі та суспільстві щодо того, чи є іслам частиною Німеччини. Критика на адресу міністра посипалася чи не з усіх партій. (16.03.2018)

На думку керівника МВС ФРН, особам, що не отримали статус біженця й не бажають повертатися на батьківщину, треба надавати лише послуги, пов'язані з їхнім утриманням. Так само Зеегофер підтримав ідею створення спеціальних центрів, де шукачі притулку перебуватимуть протягом періоду розгляду їхніх заяв на отримання статусу біженця. Така практика призведе до "значного зменшення міграції до Німеччини", переконаний міністр.

Зеегофер також заперечив закиди в тому, що такі центри схожі радше на концтабори для біженців. Урядовець вказав, зокрема, на те, що мігранти мають бути в полі зору німецької влади. Крім того, всі передбачені для них послуги вони отримають лише в тому разі, якщо будуть перебувати в таких центрах, наголосив урядовець.

Нагадаємо, Зеегофер, котрий є лідером баварських консерваторів, не раз виступав за посилення контролю на кордонах ФРН та істотного обмеження потоку мігрантів до країни. Він також заявляв, що не вважає іслам частиною Німеччини.
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