Зеегофер прагне жорсткішого ставлення до певних категорій мігрантів

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступає за жорсткіше ставлення до тих мігрантів, котрим у ФРН відмовили в наданні статусу біженця. Про це Зеегофер заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Spiegel, оприлюдненому в суботу, 21 квітня.

На думку керівника МВС ФРН, особам, що не отримали статус біженця й не бажають повертатися на батьківщину, треба надавати лише послуги, пов'язані з їхнім утриманням. Так само Зеегофер підтримав ідею створення спеціальних центрів, де шукачі притулку перебуватимуть протягом періоду розгляду їхніх заяв на отримання статусу біженця. Така практика призведе до "значного зменшення міграції до Німеччини", переконаний міністр.

Зеегофер також заперечив закиди в тому, що такі центри схожі радше на концтабори для біженців. Урядовець вказав, зокрема, на те, що мігранти мають бути в полі зору німецької влади. Крім того, всі передбачені для них послуги вони отримають лише в тому разі, якщо будуть перебувати в таких центрах, наголосив урядовець.

Нагадаємо, Зеегофер, котрий є лідером баварських консерваторів, не раз виступав за посилення контролю на кордонах ФРН та істотного обмеження потоку мігрантів до країни. Він також заявляв, що не вважає іслам частиною Німеччини.