 Зеегофер пообіцяв діяти, якщо лідери ЄС не домовляться щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Зеегофер пообіцяв діяти, якщо лідери ЄС не домовляться щодо біженців

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер обіцяє "повернути панування права і порядку" самотужки, якщо лідери ЄС не домовляться щодо міграційної політики.

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер

Горст Зеегофер запевняє, що хотів би, щоб у ЄС домовились щодо міграційної політики

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який в уряді представляє партію Християнсько-соціальний союз (ХСС), заявив, що у суперечці щодо міграційної політики з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) ухвалюватиме власне рішення у випадку, якщо на саміті ЄС не буде знайдено виходу із ситуації.

"Якщо не буде європейського рішення, ми муситимемо діяти національно", - заявив Зеегофер в інтерв'ю виданню Passauer Neue Presse, оприлюдненому у п'ятницю, 22 червня. "ХСС делегує міністра внутрішніх справ, який має повернути панування права і порядку", - наголосив Зеегофер, який обіймає посаду глави МВС з березня цього року.

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Щоб уникнути розвалу уряду ФРН, Меркель потрібно до початку липня знайти в рамках ЄС рішення проблеми біженців, яке влаштовує главу МВС Німеччини. Хто з європейських політиків її підтримає? (20.06.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель сподівається на саміті ЄС досягнути домовленостей з іншими країнами щодо повернення зареєстрованих шукачів притулку. Вона також відкинула автоматичну відмову у в'їзді мігрантам з 1 липня. (18.06.2018)

За словами Зеегофера, тему біженців в ЄС "обговорюють уже три роки, тож настав час для ухвалення рішень". На його переконання, біженці не повинні мати можливості подавати заяви про надання притулку у кількох державах Євросоюзу одночасно. "Якщо вони це робитимуть, то у майбутньому їх повертатимуть на наш кордон", - пообіцяв німецький міністр. Водночас він додав, що у разі, якщо Меркель вдасться досягти європейського рішення цієї проблеми, він буде "щасливим, як ніхто інший".

Нагадаємо, у ФРН триває внутрішня суперечка через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Горст Зеехофер має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, ґка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

24 червня лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів. Спочатку планувалося, що в зустрічі візьмуть участь лише країни, які найбільше потерпають від кризи біженців. Однак наразі про свою участь заявили вже 11 країн ЄС.

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Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)

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