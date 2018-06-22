Зеегофер пообіцяв діяти, якщо лідери ЄС не домовляться щодо біженців

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який в уряді представляє партію Християнсько-соціальний союз (ХСС), заявив, що у суперечці щодо міграційної політики з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) ухвалюватиме власне рішення у випадку, якщо на саміті ЄС не буде знайдено виходу із ситуації.

"Якщо не буде європейського рішення, ми муситимемо діяти національно", - заявив Зеегофер в інтерв'ю виданню Passauer Neue Presse, оприлюдненому у п'ятницю, 22 червня. "ХСС делегує міністра внутрішніх справ, який має повернути панування права і порядку", - наголосив Зеегофер, який обіймає посаду глави МВС з березня цього року.

За словами Зеегофера, тему біженців в ЄС "обговорюють уже три роки, тож настав час для ухвалення рішень". На його переконання, біженці не повинні мати можливості подавати заяви про надання притулку у кількох державах Євросоюзу одночасно. "Якщо вони це робитимуть, то у майбутньому їх повертатимуть на наш кордон", - пообіцяв німецький міністр. Водночас він додав, що у разі, якщо Меркель вдасться досягти європейського рішення цієї проблеми, він буде "щасливим, як ніхто інший".

Нагадаємо, у ФРН триває внутрішня суперечка через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Горст Зеехофер має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, ґка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

24 червня лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів. Спочатку планувалося, що в зустрічі візьмуть участь лише країни, які найбільше потерпають від кризи біженців. Однак наразі про свою участь заявили вже 11 країн ЄС.