 Зеегофер очікує рішення ЄС щодо захисту від нелегальної міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Зеегофер очікує рішення ЄС щодо захисту від нелегальної міграції

Очільник німецького МВС Горст Зеегофер очікує, що на саміті ЄС будуть прийняті рішення щодо захисту кордонів від нелегальної міграції. Він хоче відмовляти мігрантам у в’їзді в країну на кордоні.

Горст Зеегофер вважає, що на саміті ЄС мають прийняти рішення щодо захисту від незаконної міграції

Горст Зеегофер вважає, що на саміті ЄС мають прийняти рішення щодо захисту від незаконної міграції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) очікує від майбутнього саміту Євросоюзу, який відбудеться 28-29 червня, кроків щодо захисту зовнішніх європейських кордонів від нелегальної міграції.

"Саміт ЄС наприкінці червня нарешті має прийти до рішень, які визнають навантаження Німеччини в міграційній політиці та забезпечать дієвий захист зовнішніх кордонів ЄС і чесний розподіл людей з правом на перебування, як і швидку депортацію людей без права перебування", - написав він у колонці для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка була опублікована в понеділок, 18 червня.    

Зеегофер вважає, що як глава МВС повинен мати право відмовляти прямо на кордоні мігрантам, яким не дозволено перебування у ФРН. За його словами, це питання буде обговорено у блоці партій ХДС/ХСС.

Нагадаємо, що серйозний конфлікт в питанні щодо біженців виник у блоці партій ХДС/ХСС, які входять до урядової німецької коаліції разом із соціал-демократами. Лідер ХСС, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер не хоче впускати до країни тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровано в інших країнах ЄС. 

DW.COM

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel)  виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми. Вона вважає, що пропозиція Зеегофера суперечить європейським нормам надання притулку і німецькому законодавству, а також є несправедливою щодо таких країн, як Греція та Італія.

Раніше міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що за перші п'ять місяців поточного року в Німеччині подали близько 78 тисяч клопотань про притулок. При цьому, за даними федеральної поліції, у січні-квітні 2018 року було зафіксовано 14,7 тисячі нелегальних в'їздів до ФРН, а 3,9 тисяч осіб відправлено назад.

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