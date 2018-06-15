Зеегофер очікує рішення ЄС щодо захисту від нелегальної міграції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) очікує від майбутнього саміту Євросоюзу, який відбудеться 28-29 червня, кроків щодо захисту зовнішніх європейських кордонів від нелегальної міграції.

"Саміт ЄС наприкінці червня нарешті має прийти до рішень, які визнають навантаження Німеччини в міграційній політиці та забезпечать дієвий захист зовнішніх кордонів ЄС і чесний розподіл людей з правом на перебування, як і швидку депортацію людей без права перебування", - написав він у колонці для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка була опублікована в понеділок, 18 червня.

Зеегофер вважає, що як глава МВС повинен мати право відмовляти прямо на кордоні мігрантам, яким не дозволено перебування у ФРН. За його словами, це питання буде обговорено у блоці партій ХДС/ХСС.

Нагадаємо, що серйозний конфлікт в питанні щодо біженців виник у блоці партій ХДС/ХСС, які входять до урядової німецької коаліції разом із соціал-демократами. Лідер ХСС, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер не хоче впускати до країни тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровано в інших країнах ЄС.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми. Вона вважає, що пропозиція Зеегофера суперечить європейським нормам надання притулку і німецькому законодавству, а також є несправедливою щодо таких країн, як Греція та Італія.

Раніше міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що за перші п'ять місяців поточного року в Німеччині подали близько 78 тисяч клопотань про притулок. При цьому, за даними федеральної поліції, у січні-квітні 2018 року було зафіксовано 14,7 тисячі нелегальних в'їздів до ФРН, а 3,9 тисяч осіб відправлено назад.