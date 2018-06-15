 Звіт SIPRI: ядерне озброєння в світі триває | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 18.06.2018

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Світ

Звіт SIPRI: ядерне озброєння в світі триває

Мрія про світ, вільний від ядерної зброї, відходить у минуле, зазначають у Стокгольмському інституті проблем миру SIPRI. Експерти констатують: країни модернізують ядерні арсенали і збільшують військові витрати.

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2017-й cтав особливим роком для противників ядерної зброї: 122 держави-члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) взяли на себе зобов’язання ядерну зброю не виробляти і нею не володіти. Однак до мрії про світ без ядерної зброї планету це не наблизило: за останніми оцінками Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) у світі досі налічується 14465 ядерних боєголовок, якими володіють лише дев’ять країн: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. І позбуватися своїх ядерних арсеналів вони, схоже, не збираються.

Менше, але сучасніше

Порівняно з минулим роком, загальна кількість ядерної зброї дещо знизилася, проте наявний арсенал буде модернізовано, заявив у коментарі DW керівник проекту з ядерної зброї SIPRI Шеннон Кайл. "Це означає, що озброєння старого зразка буде замінене - деякому насправді 40 або 50 років, а також буде розроблена ядерна зброя з новими можливостями та технічними функціями".

Нові ядерні бомби для Німеччини

Американський уряд підтвердив розробку нової зброї лише у лютому, коли оприлюднив оновлену версію своєї ядерної доктрини ("Nuclear Posture Review"). Це стосується також і Німеччини, яка не має ядерної зброї, однак як країна-член НАТО перебуває під "ядерним" захистом США. Близько 20 американських атомних бомб B61, які зберігаються в Айфелі, у найближчі роки мають замінити на більш сучасні, які можуть бути скеровані точно в ціль.

DW.COM

На північнокорейському ядерному полігоні Пхунгері пролунала серія вибухів, повідомили запрошені КНДР закордонні журналісти. Пхеньян оголосив ядерний об'єкт зруйнованим. (24.05.2018)

Дональд Трамп у своєму річному зверненні до Конгресу заявив про необхідність модернізувати ядерний арсенал США. Водночас Росія вже давно не виконує зобов'язання щодо ядерного роззброєння. (31.01.2018)

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Дорога модернізація

Модернізація ядерного арсеналу дорого обходиться США: до 2026 року вони хочуть витратити 400 мільярдів доларів. Aле навіть держави з меншим ядерним потенціалом, такі, приміром, як Індія або Пакистан, за словами Кайла, теж є учасниками свого роду "гонки стратегічних озброєнь": вони розробили нову ядерну зброю і одночасно збільшили свої потужності з виробництва матеріалу, що розщеплюється. Тож для ядерних держав ця зброя залишається основною складовою їхніх національних стратегій оборони.

Водночас, контроль ядерної зброї через міжнародні договори, на думку Кайла, залишається під питанням, враховуючи напруженість між США та Росією: "Мене непокоїть той факт, що політично-стратегічні відносини між США та Росією рухнули, причому обидві країни разом володіють 92 відсотками всієї ядерної зброї".

Контроль під питанням

Це також впливає на контроль над озброєнням: враховуючи те, що термін дії таких важливих угод про роззброєння, як договір між США та Росією "New START" спливає найближчими роками, експерт побоюється, що нові угоди вже ніхто не підпише. Тож жодних зобов’язань за угодами вже не існуватиме. "Ми чітко віддаляємося від ідеї Барака Обами 2009 року про без’ядерний світ", - каже Кайл.

Експерт SIPRI, який тривалий час здійснює моніторинг держав, що володіють ядерною зброєю, здивований технічним прогресом Північної Кореї під час випробувань ядерної зброї та ракет дальньої дії за останній рік. Чи призведе зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа зрештою до ядерного роззброєння, передбачити, на думку Кайла, складно. "Щодо цього я дещо скептичний", - каже він. Хай там як, але ця зустріч відкрила дорогу для подальших заходів зі зміцнення довіри.

Збільшені військові видатки

У своєму "Річному звіті 2018" дослідники з SIPRI зібрали багато даних, які підкреслюють напружену ситуацію з безпекою: іще ніколи з часів закінчення "холодної війни" не було витрачено грошей на армію, як у 2017-му. Сума витрат у світі зросла в цілому до 1739 мільярдів доларів, тобто 230 доларів на людину. Тоді як у 2016 році це було 227 доларів.

Причиною такого глобального зростання є збільшення військових витрат у деяких, однак не у всіх регіонах світу. Чи не найбільше кидається в очі таке зростання у Східній Азії: приміром, Китай збільшив свій оборонний бюджет на 5,6 відсотків до 228 мільярдів доларів. Натомість в Європі інша картина: якщо країни Східної Європи торік витратили на армію значно менше, ніж у 2016-му, то країни Центральної та Західної Європи в оборону вкладали більше.

За даними міністерства оборони Німеччини, ФРН торік витратила на Бундесвер 37 мільярдів євро, що на близько 2 мільярди євро більше, ніж у попередньому році. Найбільший оборонний бюджет серед усіх країн, як і раніше, мають США - 610 мільярдів доларів. За ними йдуть Китай, Саудівська Аравія та Росія.

Зброя з Німеччини 

Згідно із висновками стокгольмських вчених, в силі залишається іще одна тенденція: глобальна торгівля оборонними товарами суттєво зросла за останнє десятиліття, досягши свого найнижчого рівня з часів "холодної війни" на початку 2000-х років.

У рейтингу найбільших експортерів зброї Німеччина опинилася серед лідерів - ФРН четверта після США, Росії та Франції.

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Атомна зброя світу 2017: хто і чим володіє? (06.10.2017)

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  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

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    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

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    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

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    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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Атомна зброя світу 2017: хто і чим володіє? (06.10.2017)  

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