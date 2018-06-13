Звіт ОЕСР: більшість міст України невпинно втрачають населення

Згідно із висновками експертів міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 80 відсотків міст України втрачають населення через низький рівень народжуваності та міграційні відтоки. Такі дані містяться у звіті "Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні", який презентували у Києві в п'ятницю, 15 червня. Негативні тенденції особливо відчутні у північних та центральних областях України. "Немає жодного регіону в Україні, де є заміщення новонародженими. Країна втрачає населення. Природний приріст негативний в кожній області. Прогноз до 2030 року - Україна може втратити 12-13 відсотків населення за умов швидкого старіння населення", - сказав голова відділу Євразії ОЕСР Вільям Томпсон, представляючи звіт.

Він вказує на те, що система планування розвитку має враховувати це та пом'якшувати негативні наслідки скорочення чисельності населення, а також вже зараз адаптувати інфраструктуру надання послуг до потреб населення, яке старіє. Фактично, ці висновки фахівців ОЕСР збігаються із нещодавніми прогнозами експертів ООН, які також передбачають суттєве скорочення населення України до 2050 року до рівня 36 мільйонів та продовження тренду урбанізації у світі.

Київ розростається

Натомість великі міські конгломерації, зокрема Київ та деякі міста в центрі і на заході України, збільшуються завдяки переміщенню населення. За словами Вільяма Томпсона, мегаполіси вже зараз мають планувати збільшення обсягу публічних послуг та розвиток інфраструктури, яка буде здатна обслуговувати тих, хто переїхав. "Також важливо враховувати дані про "маятникові потоки" - це поїздки з дому до місця роботи. А для цього потрібно якомога швидше провести перепис населення", - каже Томпсон і вказує на те, що застарілі дані перепису населення викривляють статистику, унаслідок чого виділяється невідповідне державне фінансування місцевим бюджетам. У свою чергу, дотації, трансферти та механізми бюджетного вирівнювання прив'язані до офіційної чисельності населення. Востаннє перепис населення в Україні проводили ще у 2001 році.

Також, на переконання аналітиків ОЕСР, Україні потрібно поступово реформувати систему реєстрації проживання громадян, оскільки зараз вона також подає необ'єктивні дані, які згодом враховуються у плануванні реформ.

За словами Вільяма Томпсона, вже зараз в Україні спостерігається нерівність між регіонами. Зокрема, швидкий розвиток економіки в агломерації Києва є головним чинником зростання міжрегіональної нерівності. За даними ОЕСР, з 2004 по 2014 роки на Київ та прилеглі території в області припадало майже 40 відсотків зростання ВВП країни.