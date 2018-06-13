 Звіт ОЕСР: більшість міст України невпинно втрачають населення | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Звіт ОЕСР: більшість міст України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція поступово змінюють економічну структуру України, йдеться у новому звіті ОЕСР. Владі рекомендують взяти це до уваги при розробці планів розвитку та реформи з децентралізації.

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Згідно із висновками експертів міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 80 відсотків міст України втрачають населення через низький рівень народжуваності та міграційні відтоки. Такі дані містяться у звіті "Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні", який презентували у Києві в п'ятницю, 15 червня. Негативні тенденції особливо відчутні у північних та центральних областях України. "Немає жодного регіону в Україні, де є заміщення новонародженими. Країна втрачає населення. Природний приріст негативний в кожній області. Прогноз до 2030 року - Україна може втратити 12-13 відсотків населення за умов швидкого старіння населення", - сказав голова відділу Євразії ОЕСР Вільям Томпсон, представляючи звіт.

Він вказує на те, що система планування розвитку має враховувати це та пом'якшувати негативні наслідки скорочення чисельності населення, а також вже зараз адаптувати інфраструктуру надання послуг до потреб населення, яке старіє. Фактично, ці висновки фахівців ОЕСР збігаються із нещодавніми прогнозами експертів ООН, які також передбачають суттєве скорочення населення України до 2050 року до рівня 36 мільйонів та продовження тренду урбанізації у світі.

Київ розростається

Натомість великі міські конгломерації, зокрема Київ та деякі міста в центрі і на заході України, збільшуються завдяки переміщенню населення. За словами Вільяма Томпсона, мегаполіси вже зараз мають планувати збільшення обсягу публічних послуг та розвиток інфраструктури, яка буде здатна обслуговувати тих, хто переїхав. "Також важливо враховувати дані про "маятникові потоки" - це поїздки з дому до місця роботи. А для цього потрібно якомога швидше провести перепис населення", - каже Томпсон і вказує на те, що застарілі дані перепису населення викривляють статистику, унаслідок чого виділяється невідповідне державне фінансування місцевим бюджетам. У свою чергу, дотації, трансферти та механізми бюджетного вирівнювання прив'язані до офіційної чисельності населення. Востаннє перепис населення в Україні проводили ще у 2001 році. 

Також, на переконання аналітиків ОЕСР, Україні потрібно поступово реформувати систему реєстрації проживання громадян, оскільки зараз вона також подає необ'єктивні дані, які згодом враховуються у плануванні реформ.

За словами Вільяма Томпсона, вже зараз в Україні спостерігається нерівність між регіонами. Зокрема, швидкий розвиток економіки в агломерації Києва є головним чинником зростання міжрегіональної нерівності. За даними ОЕСР, з 2004 по 2014 роки на Київ та прилеглі території в області припадало майже 40 відсотків зростання ВВП країни.

  • Сідней та Базель

    Найкращі міста для життя

    Десяте місце

    Одразу два міста, але з різних континентів - швейцарський Базель (праворуч) та австралійський Сідней (ліворуч) - розділили десяте місце. Аналітики консалтингової компанії Mercer проаналізували рівень життя у 231 місті за 39 критеріями, які відіграють ключову роль для людини, що переїхала у нове місто через роботу.

  • Копенгаген

    Найкращі міста для життя

    Дев’яте місце

    В десятку лідерів потрапив і Копенгаген. Якщо у загальному рейтингу столиця Данії посіла дев’яте місце, то в рейтингу за показником "інфраструктура" вона опинилася на четвертому.

  • Женева

    Найкращі міста для життя

    Восьме місце

    У десятці лідерів Швейцарія представлена трьома містами. Женева - на восьмому місці.

  • Франкфурт-на-Майні

    Найкращі міста для життя

    Сьоме місце

    Три німецьких міста розширюють кордони німецькомовного простору, де експати почуваються найбільш комфортно. Франкфурт-на-Майні посів сьоме місце, а в рейтингу за показником "інфраструктура" фінансова столиця Німеччини розмістилася на другій позиції.

  • Дюссельдорф

    Найкращі міста для життя

    Шосте місце

    Слідом за Франкфуртом йде іще одне німецьке місто. Шосте місце посів Дюссельдорф. Дещо кращі позиції столиці землі Північний Рейн-Вестфалія у частині інфраструктури: п’ята сходинка рейтингу.

  • Ванкувер

    Найкращі міста для життя

    П’яте місце

    Залишаємо Європу і вирушаємо в Канаду. Багато експатів задоволені рівнем життя у Ванкувері. Учасники дослідження Mercer оцінювали інфраструктуру, економіку, системи охорони здоров’я та освіти в місті, куди переїхали.

  • Мюнхен

    Найкращі міста для життя

    Четверте місце

    У 2017 році Мюнхен знову став найкомфортнішим для проживання містом Німеччини. У рейтингу він на четвертому місці, а за показником "інфраструктура" розділив друге місце з Франкфуртом-на-Майні. Не увійшли у топ-10: Берлін (13-те місце), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Найгірший показник у Німеччині у Лейпцига (61).

  • Окленд

    Найкращі міста для життя

    Третє місце

    І знову новий континент. Окленд, найбільше місто Нової Зеландії, посідає третє місце.

  • Цюрих

    Найкращі міста для життя

    Друге місце

    Іще більше іноземним спеціалістам до вподоби Цюрих. А ось інфраструктуру, яка вважається одним з головних показників, вони оцінили у цьому швейцарському місті не так високо: дев’яте місце у рейтингу за цим критерієм.

  • Відень

    Найкращі міста для життя

    Перше місце

    Уже увосьме поспіль Відень - лідер рейтингу. У 2017 році столицю Австрії визнали найкомфортнішим містом у світі. Це вже 19-е дослідження, яке консалтингова компанія Mercer проводить щорічно. Серед українських міст у рейтингу представлений Київ, який посів 174 сходинку. Найгіршим для життя містом визнано столицю Іраку - Багдад.

    Автор: Марина Борисова, Ольга Войтович


DW.COM

До 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення світу - ООН

Дослідники ООН прогнозують, що до 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення планети. Найбільший приріст міського населення очікується в містах Азії та Африки. (17.05.2018)  

За рік в Україні відчули практичні результати децентралізації - опитування

За останній рік децентралізація набула популярності на сході України. Більше половини українців очікують від реформи децентралізації відремонтованих доріг та поліпшення якості послуг. (27.02.2018)  

Як зробити життя у селі привабливим?

Не лише в Україні села вимирають. У Німеччині також спостерігається стабільний відтік населення до мегаполісів. Спеціальна ініціатива ЄС покликана зупинити цей процес. (18.11.2012)  

Найкращі міста для життя

Де на світі живеться найкраще? Відповідь на це питання - у новому рейтингу міст за рівнем життя, який щорічно складає компанія Mercer. (19.03.2017)  

Докладно

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко у пошуках нових виборців

Юлія Тимошенко розпочала "флірт" із середнім класом, кажуть оглядачі.  

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Звіт ОЕСР: міста України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція змінюють економічну структуру країни, йдеться у новому звіті. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  