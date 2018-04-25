Звіт МОМ: Робота й житло - головні проблеми переселенців в Україні

Найголовнішими проблемами внутрішньо переміщених осіб (ВОП) в Україні залишаються питання працевлаштування та доступ до житла, наголошується в актуальному звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ). Станом на березень поточного року лише 48 відсотків ВОП мали постійну роботу. Переважна більшість опитаних (80 відсотків) зазначила, що зіткнулися з труднощами при пошуку роботи. З них найчастіше згадуваними стали відсутність вакансій, незручний робочий графік та низька заробітна плата.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування ЄС упродовж останніх двох років регулярно проводить моніторинг стану ВПО в Україні. Під час підготовки чергового звіту експерти МОМ впродовж лютого 2018 року опитали близько 7,5 тисяч осіб у 24 областях України. Основними методами збору інформації стали особисті інтверв'ю на підконтрольних уряду України територіях (3673 особи) та телефонні інтерв'ю з ВПО, що повернулися на непідконтрольні Києву території Донбасу (4013 осіб). Оскільки під час підготовки звіту в лютому мобільний зв'язок з непідконтрольною Києву Донеччиною було втрачено, в опитуванні взяло участь значно менша кількість людей, ніж раніше. За даними міністерства соціальної політики в Києві, станом на квітень 2018 року в Україні було зареєстровано понад один мільйон 492 тисячі переселенців.

Житло й інтеграція

Як наголошується далі в звіті МОМ, добробут ВПО у березні дещо погіршився. На це вказує зниження середньомісячного доходу на одного члена родини. Середній такий дохід зараз становить 2239 гривень, що на 207 гривень менше, ніж було в кінці минулого року. Ці дані, за словами аналітиків МОМ, свідчать про загальну економічну незахищеність родин ВПО, оскільки такий середньомісячний дохід значно нижчий, ніж в цілому серед домогосподарств України, а також нижчий за встановлений міністерством соціальної політики фактичний прожитковий мінімум.

Найбільшою проблемою ВПО є житлові умови, про це повідомив кожний п'ятий опитаний переселенець. Серед інших найвагоміших проблем залишаються оплата оренди житла та оплата комунальних послуг. Більшість ВПО досі мешкають в орендованих помешканнях. Так, 47 відсотків орендують квартири, 9 відсотків - будинки і 5 відсотків - кімнати.

Експерти МОМ зауважили, що частка ВПО, котрі повідомили про успішну інтеграцію у нову громаду, значно зменшилась у порівнянні з попередніми періодами. У грудні цей показник становив 65 відсотків, у березні ж - лише 38 відсотків. Найменш інтегрованими себе почувають ті, хто перемістився у підконтрольну уряду частину Донецької та Луганської областей.

Згідно з результатами дослідження, лише 25 відсотків ВПО повідомили, що після закінчення конфлікту повернуться додому. 51 відсоток ВПО повідомили, що відвідували зону конфлікту після переміщення. Серед основних причин вони називали утримання майна та відвідування родичів.

Повернулися на непідконтрольні території

Серед тих переселенців, хто повернувся на окуповані території, 64 відсотки заявили, що причиною їхнього повернення стало володіння майном та житлом, за яке не треба сплачувати оренду. Середній вік тих, хто повернувся становить 49,6 років. Серед тих, хто повернувся на окуповані території, економічно неактивне населення склало 67 відсотків, а пенсіонери - 57 відсотків.