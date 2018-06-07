 Звільнення Данилюка: ″Це якесь дивне дежавю″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Звільнення Данилюка: "Це якесь дивне дежавю"

Після відкритого конфлікту з прем'єром міністра фінансів Данилюка таки відправлено у відставку. Західні експерти вже не дивуються стрімким процесам в Україні, але попереджають про можливі затримки фіндопомоги від ЄС.

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk (Reuters/J. Herrmann)

254 депутати проголосували за звільнення міністра фінансів України Олександра Данилюка.Саме так закінчилася епопея публічних та залаштункових сварок між міністром та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Останньою краплеюстав лист Данилюка до послів країн Великої сімки, в якому він розповідав про свій конфлікт з главою уряду і про тиск на себе з боку людей, наближених до президента України.

Уряд вже не дивує

На відміну від попередніх гучних звільнень, таких як відставка міністра економіки Айвараса Абромавичуса та попередниці Данилюка на посту міністра фінансів Наталії Яресько, наразі немає жодних заяв ані від МВФ, ані від послів країн Великої сімки, ані ЄС. Складається враження, що ніхто з-поміж міжнародних партнерів України не став на захист Данилюка і не засумнівався в рішенні прем’єр-міністра. Але це не так, вважає старший науковий співробітник берлінського відділення Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel).

"Раніше, коли таке відбувалося, це було справжнім шоком, а тепер такі гучні звільнення в Україні вже сприймаються в ЄС як звичне явище. Це не означає, що немає критики і тиску, просто тиск відбувається за зачиненими дверима", - пояснює Ґустав Ґрессель.

На думку експерта, черговий скандал в уряді навряд чи зіпсує його репутацію за кордоном ще більше, оскільки урядовці вже і раніше викликали своїми діями і рішеннями неабиякий скепсис у міжнародних партнерів. Втім, негативний сигнал донорам скандал беззаперечно надішле, вважає Ґустав Ґрессель. Особливо небезпечне це гучне звільнення напередодні затвердження макрофінансової допомоги від ЄС на пленарному засіданні Європарламенту, а саме 12 червня. В експертних колах Данилюк має репутацію людини, яка твердо відстуювала в уряді позиції, які висловлював Міжнародний валютний фонд. Перш за все, це стосується жорсткої фінансової дисципліни: не роздувати видаткову частину держбюджету на пільги і соціальні програми. Про тиск на нього, з вимогою виділяти гроші з огляду на наближення виборів міністр фінансів напередодні відкрито заявив в інтерв'ю DW.

А наступний хто?

Все залежить від того, хто буде наступником Данилюка, говорить позаштатний експерт з питань Східної Європи з Європейського центру Карнегі Балаш Ярабік. Адже саме з ним донорам мати справу. "Коли звільняли Яресько, міжнародні інституції, зокрема, МВФ, були стурбовані щодо того, хто займе її місце", - говорить Ярабік. Ґустав Ґрессель говорить про дежавю, коли економісти і міжнародні партнери схвильовано чекають на призначення нового міністра і жахаються чуткам про можливі політичні фігури. "Після звільнення очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої були чутки про можливе призначення Арсенія Яценюка на цю посаду, і це, звичайно ж, викликало дуже багато негативних реакцій. Саме тому зараз якесь дивне дежавю. Але тиск на президента Порошенка призвів до того, що призначили іншу людину",  - говорить Ґустав Ґрессель.

DW.COM

Непорозуміння між Гройсманом і Данилюком переросло в апаратне протистояння. Конфлікт між прем'єром і головою мінфіну ставить під загрозу довіру західних партнерів, попереджають експерти. (05.06.2018)

Міністр фінансів України Олександр Данилюк наголосив на важливості виконання Києвом умов співпраці з Міжнародним валютним фондом для доступу на ринок запозичень у 2019 році. (20.01.2018)

Попри конфлікт із прем'єром, міністр фінансів не йде у відставку. Олександр Данилюк в інтерв'ю DW висловив переконання, що прем'єр Гройсман не зможе урізати його повноваження. (05.06.2018)

На його думку, у нинішній ситуації МВФ наполягатиме на призначенні політично незаангажованої фігури. Історія показує, каже експерт,що найкращий метод впливу - це затримка або відтермінування виплати кредитного траншу, на який вже тривалий час чекає Київ. "Саме тому уряд має поквапитися із призначенням гідного міністра", - пояснює Ґрессель. Виплату двох мільярдів доларів траншу, запланованих на травень-червень, МВФ раніше вже відтермінував на початок третього кварталу цього року.

Натомість Балаш Ярабік головною умовою для чергового траншу називає доведення цін на газ до ринкового рівня та ухвалення закону про Антикорупційний суд. Останнє вже відбулось.

Крім того, на думку експерта, Олександр Данилюк частково сам спровокував свою відставку, написавши листа послам "великої сімки". "Такий лист як форма вирішення конфлікту - не найкраща ідея", - каже Ярабік. На його переконання, міністру слід було використати всі інші можливі не публічні заходи перед тим, як йти на такий крок.

Дивитись відео 02:22
Now live
02:22 хв

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

Також за темою

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk

Верховна Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів України 07.06.2018

Український парламент підтримав подання прем'єра Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. Він заявив, що "не приймає правила кругової поруки".

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk

Данилюк відповів на заяву Гройсмана про намір його звільнити 06.06.2018

Міністр фінансів України Олександр Данилюк у відповідь на намір прем'єр-міністра Володимира Гроймана його звільнити вимагає виступу в парламенті. Він заявив про тиск на себе та політичну корупцію.

Symbolbild Hammer Gericht

Антикорупційний суд в Україні цього року не запрацює 26.02.2018

Верховна Рада цього тижня повернеться до розгляду законопроекту про антикорупційний суд. НАБУ і САП вже не розраховують на створення суду цього року. А нерозглянуті справи продовжують накопичуватися.  

Докладно

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk (Reuters/J. Herrmann)

Доля траншів МВФ залежить від наступника Данилюка

Історія повторюється - міжнародні партнери і донори знову стурбовано очікують, кого призначать міністром фінансів? 

Bayer завершив угоду із поглинання Monsanto

Німецький гігант агрохіму Bayer завершив поглинання Monsanto

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання американської компанії Monsanto. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  