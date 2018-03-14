 Звільнений з турецького ув′язнення журналіст Юджель розкритикував Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Звільнений з турецького ув'язнення журналіст Юджель розкритикував Меркель

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель.

Деніз Юджель

Деніз Юджель після свого звільнення в Стамбулі 16 лютого 2017 року

У лютому журналіста Die Welt Деніза Юджеля (Deniz Yücel) звільнили з турецького ув'язнення. У першому інтерв'ю після звільнення він розповів виданню Welt am Sonntag та берлінському онлайн-виданню tageszeitung про своє особисте життя та стан здоров'я після ув'язнення.

44-річний журналіст зазначив, що почувається добре: "Перш за все, величезне щастя, що моя дружина Ділек завжди мене підтримувала і робила все, що було необхідно". Юджель додав, що його адвокати, численні прихильники, роботодавець, а також всі відзнаки і листи також були великою підтримкою. Зараз журналіст, за його словами, насолоджується здобутою свободою.  

В інтерв'ю Юджель також прокоментував роль німецького уряду і дипломатів у його звільненні з турецького ув'язнення. "Гадаю, федеральний уряд був дуже занепокоєний і робив усе для мого звільнення, - зазначив Юджель. - Німецький генеральний консул Ґеорґ Бірґелен (Georg Birgelen), який відвідував мене щомісяця, виконав велетенську роботу".

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За радістю від звільнення Деніза Юджеля ми не повинні забувати, що за ґратами у Туреччині досі залишаються близько 100 журналістів, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль. (17.02.2018)

Кореспондент газети Die Welt Деніз Юджель, котрий більше року перебував за ґратами в Туреччині, вийшов на волю. Очікується, що найближчим часом журналіст зможе залишити територію Туреччини. (16.02.2018)

Коментуючи чутки про те, що Юджеля звільнили внаслідок певної угоди між ФРН та Туреччиною, Юджель зазначив, що він свідомий того, що будь-який утримувач заручників у разі їх звільнення очікує на взаємну поступку. Та оскільки він сам став об'єктом німецько-турецьких відносин, він утримується від оцінок турецької політики.

"Подвійна зрада"

Водночас Юджель висловив критику дій Німеччини, вчинених ще до його ув'язнення. За його словами, спочатку та зачинила двері для Туреччини, котра чітко висловлювала наміри вступу до ЄС. Кілька років по тому, незадовго до парламентських виборів в Туреччині у листопаді 2015 року, Анґела Меркель в рамках договору про реадмісію біженців натякнула на можливість скасування віз з ЄС і тим самим зіграла на руку Реджепу Таїпу Ердогану. Прогресивні і демократичні сили в Туреччині сприйняли це як подвійну зраду, вважає Юджель.

Юджель провів понад рік у в'язниці, хоча обвинувачення йому так і не висунули. Йому закидали пропаганду тероризму і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Процес у Туреччині щодо Юджеля досі триває. Перше засідання суду призначено на червень. Прокурор вимагає до 18 років ув'язнення.

 

Аудіо й відео до теми

Запроторення до СІЗО журналіста Die Welt обурило Німеччину (28.02.2017)  

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