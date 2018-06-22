Збірна Німеччини з футболу перемогла Швецію на ЧС-2018 з рахунком 2:1

Збірна Німеччини перемогла команду Швеції у груповому матчі на Чемпіонаті світу з футболу-2018 з рахунком 2:1 у суботу, 23 червня. Голи шведам забили Марко Ройс та Тоні Крос.

Попри перевагу Німеччині у володінні м'ячем протягом усього першого тайму шведи скористалися контратакою - голом у ворота німців на 32-й хвилині Ола Тойвонен відкрив рахунок у матчі.

Ола Тойвонен радіє забитому німцям голу

Однак у другом таймі німцям вдалося зрівняти рахунок - вже на 49-й хвилині Марко Ройс (Marco Reus) відправив м'яч у ворота суперника.

Перший гол на ЧС-2018 від німців забив Марко Ройс

За десять хвилин до завершення матчу німецький захисник Жером Боатенґ (Jerome Boateng) отримав другу жовту картку і залишив поле. Німці залишилися грати вдесятьох.

Результат матчу визначила остання додаткова хвилина, на якій Тоні Крос (Toni Kroos) зі штрафного забив переможний гол шведам.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу з футболу, збірна Німеччини, розпочали виступ на ЧС-2018 з поразки - під час матчу 17 червня проти збірної Мексики німці поступилися з рахунком 0-1. Вирішальним став гол, забитий на 35-й хвилині Ірвінгом Лосано. Попри перевагу у володінні м'ячем та домінування в другому таймі німцям не вдалося зрівняти рахунок.

Заключний матч збірної Німеччини в групі F відбудеться 27 червня. Під час нього німці зустрінуться з командою Південної Кореї.

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