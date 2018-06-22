 Збірна Німеччини з футболу перемогла Швецію на ЧС-2018 з рахунком 2:1 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Збірна Німеччини з футболу перемогла Швецію на ЧС-2018 з рахунком 2:1

Гол Тоні Кроса у ворота шведів зі штрафного на останній додатковій хвилині приніс збірній Німеччині довгоочікувану перемогу у груповому матчі на ЧС-2018 з футболу.

Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

Збірна Німеччини перемогла команду Швеції у груповому матчі на Чемпіонаті світу з футболу-2018 з рахунком 2:1 у суботу, 23 червня. Голи шведам забили Марко Ройс та Тоні Крос.

Попри перевагу Німеччині у володінні м'ячем протягом усього першого тайму шведи скористалися контратакою - голом у ворота німців на 32-й хвилині Ола Тойвонен відкрив рахунок у матчі.

Ола Тойвонен радіє забитому німцям голу

Ола Тойвонен радіє забитому німцям голу

Однак у другом таймі німцям вдалося зрівняти рахунок - вже на 49-й хвилині Марко Ройс (Marco Reus) відправив м'яч у ворота суперника. 

Перший гол на ЧС-2018 від німців забив Марко Ройс

Перший гол на ЧС-2018 від німців забив Марко Ройс

За десять хвилин до завершення матчу німецький захисник Жером Боатенґ (Jerome Boateng) отримав другу жовту картку і залишив поле. Німці залишилися грати вдесятьох.

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Перший день ЧС-2018 у Москві відкривав британський співак Роббі Вільямс. Водночас у столиці РФ затримали британського активіста Пітера Тетчела, який намагався провести одиночний пікет. (14.06.2018)

Попри домінування в другому таймі збірна Німеччини не змогла зрівняти рахунок у матчі проти команди Мексики в стартовому матчі на Чемпіонаті світу в Росії. На 35-ій хвилині вирішальний гол забив Ірвінг Лосано. (17.06.2018)

Результат матчу визначила остання додаткова хвилина, на якій Тоні Крос (Toni Kroos) зі штрафного забив переможний гол шведам.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу з футболу, збірна Німеччини, розпочали виступ на ЧС-2018 з поразки - під час матчу 17 червня проти збірної Мексики німці поступилися з рахунком 0-1. Вирішальним став гол, забитий на 35-й хвилині Ірвінгом Лосано. Попри перевагу у володінні м'ячем та домінування в другому таймі німцям не вдалося зрівняти рахунок.

Заключний матч збірної Німеччини в групі F відбудеться 27 червня. Під час нього німці зустрінуться з командою Південної Кореї.

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