Збій у системі призвів до запізнення близько 15 тисяч авіарейсів в Європі

Через збої в комп'ютерній системі контролю за польотами в Європі у вівторок, 3 квітня, варто очікувати запізнень загалом близько 15 тисяч авіарейсів у Європі. Про це повідомили в Європейській організації з безпеки авіаперевезень (Eurocontrol).

Таким чином, збої торкнулися близько половини перельотів, запланованих у Європі на цей день.

За даними організації, проблему було виявлено, нормалізації руху авіатранспорту варто очікувати вже ввечері вівторка. Причиною збоїв став вихід із ладу системи ETFMS, за допомогою якої здійснюється управління усім авіарухом у Європі. За даними Eurocontrol, через це були втрачені дані усіх рейсів, зареєстрованих після 12.26 за центральноєвропейським часом. Тож авіакомпаніям довелося реєструвати їх знову. Жодного впливу на безпеку польотів, за даними організації, перебої не мають.

Деякі аеропорти Європи вже повідомили про перебої в русі літаків. В аеропорту Брюсселя повідомили, що даний момент можуть здійснювати злети лише десять літаків на годину. Водночас у найбільшому аеропорту Німеччини - Франкфурт-на-Майні - станом на другу половину дня великих перебоїв не спостерігалося, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника аеропорту.

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