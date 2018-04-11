 За рік іноземців у ФРН побільшало майже на шість відсотків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.04.2018
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Економіка

За рік іноземців у ФРН побільшало майже на шість відсотків

У 2017 році до Німеччини іноземців стало на 585 тисяч більше. Зростає кількість мігрантів з країн-членів Європейського Союзу.

Кількість іноземців в Німеччині зростає

Кількість іноземців в Німеччині зростає

Частка іноземців у Німеччині в 2017 році зросла на 5,8 відсотка. У четвер, 12 квітня, Федеральне відомство статистики у Вісбадені повідомило, що на кінець 2017 року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано 10,6 мільйона іноземних громадян, що на 585 тисяч більше, ніж у 2016 році.

DW.COM

Кількість іммігрантів з країн, які не входять до ЄС, таких як Сирія, Ірак або Афганістан, значно скоротилась у порівнянні з 2016 роком. З цих країн до ФРН прибуло 163 тисячі людей, тоді як роком раніше їх було 665 тисяч. Загальна кількість мігрантів у ФРН з країн, що не входять до ЄС, минулого року перевищила 5,9 мільйона осіб.

При цьому спостерігається зростання кількості мігрантів з країн-членів ЄС. Кількість людей, які переїхали до Німеччини зі східних країн ЄС, зросла в минулому році на 12,5 відсотка. Найбільше було мігрантів з Польщі, Румунії та Болгарії.

З початку запровадження вільного пересування для громадян країн східної частини ЄС у 2007 році їхня кількість зросла з 919 тисяч до 2,6 мільйона на кінець 2017 року. 
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