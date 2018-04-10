За кібернападом на урядові мережі ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби

Експерти Федерального відомства з охорони конституції вважають, що за скоєнням кібернападів на комп'ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія. Про це в середу, 11 квітня, заявив у Берліні керівник відомства Ганс-Ґеорґ Маассен (Hans-Georg Maaßen). "Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", - заявив Маасен, слова якого цитує інформагенція Reuters.

Водночас керівник німецької спецслужби, що займається переважно контррозвідувальною діяльністю, наголосив, що у таких випадках не може бути 100-відсоткової точності під час встановлення справжнього винуватця кіберзлочину. Тож не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить з Росії. Попри це Маасен говорить про "високу ймовірність" щодо російського сліду в цьому кібернападі.

Так само голова спецслужби ще раз нагадав, що сама кібератака не завдала практично жодної шкоди. Факт скоєння цього кібернападу виявили в лютому поточного року.