 За кібернападом на урядові мережі ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

За кібернападом на урядові мережі ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби

У випадку скоєного кібернападу на комп'ютерні мережі уряду ФРН простежується саме російський слід, переконані у Відомстві з охорони конституції.

Кібератака

У Відомстві з охорони конституції оцінюють кібератаку на уряд ФРН як справу рук російських хакерів

Експерти Федерального відомства з охорони конституції вважають, що за скоєнням кібернападів на комп'ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія. Про це в середу, 11 квітня, заявив у Берліні керівник відомства Ганс-Ґеорґ Маассен (Hans-Georg Maaßen). "Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", - заявив Маасен, слова якого цитує інформагенція Reuters.

DW.COM

Хакери, які здійснили атаку на сервери уряду Німеччини, викрали документи міністерства закордонних справ країни, які містили дані про Росію, повідомляє газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела в органах безпеки. (04.03.2018)

Німецький експерт з інтернету Вольфґанґ Кляйнвехтер розповів в інтерв'ю DW, чому так складно встановити, хто стоїть за хакерськими атаками на уряд ФРН, та як можна протистояти подібним нападам. (02.03.2018)

Водночас керівник німецької спецслужби, що займається переважно контррозвідувальною діяльністю, наголосив, що у таких випадках не може бути 100-відсоткової точності під час встановлення справжнього винуватця кіберзлочину. Тож не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить з Росії. Попри це Маасен говорить про "високу ймовірність" щодо російського сліду в цьому кібернападі.

Так само голова спецслужби ще раз нагадав, що сама кібератака не завдала практично жодної шкоди. Факт скоєння цього кібернападу виявили в лютому поточного року.
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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)  

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