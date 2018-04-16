За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових

У понеділок та вівторок, 16 та 17 квітня, на Донбасі загинули двоє українських військових. Прес-центр штабу антитерористичної операції (АТО) у вівторок повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook спочатку про загибель одного, а потім - ще одного військового. Крім того, п'ятеро військових, за цими даними, отримали поранення, а ще двоє - бойові травми.

За інформацією штабу АТО, проросійські сепаратисти 21 раз обстріляли позиції Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, артилерію, на так званому луганському напрямку - поблизу Зайцевого. На донецькому напрямку вівся обстріл з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї в районі Гнутового, йдеться в повідомленні.

Водночас у самопроголошеній "Донецькій народній республіці (ДНР)" заявили, що українська армія обстріляла з важкої зброї Горлівку та прилеглі села, передає агенція "Інтерфакс". За словами "в.о. глави адміністрації" Горлівки Івана Приходька, у були пошкоджені житлові будинки в Зайцевому, в Микитівському районі Горлівки, а також селищі Широка Балка.

Перед цим в так званій "Луганські народній республіці (ЛНР)" заявили, що в ніч на 17 квітня ЗСУ обстріляли один із районів Луганська, де зосереджена військова техніка, яка братиме участь в параді 9 травня.

Поранено співробітників Донецької фільтрувальної станції

Тим часом комунальне підприємство "Вода Донбасу" повідомило про поранення п'яти співробітників Донецької фільтрувальної станції, розташованої на підконтрольній "ДНР" території, внаслідок обстрілу автобуса, в якому вони перебували. За даними підприємства, один із поранених перебуває у важкому стані.

Виконуючий обов'язки директора "Вода Донбасу" Олександр Євдокимов повідомив, що 18 квітня станцію можуть закрити, інформує канал "Громадське".