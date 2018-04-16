 За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових

За останні два дні на Сході України загинули двоє українських військових. Також під час обстрілу було поранено п’ятьох співробітників Донецької фільтрувальної станції.

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

У понеділок та вівторок, 16 та 17 квітня, на Донбасі загинули двоє українських військових. Прес-центр штабу антитерористичної операції (АТО) у вівторок повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook спочатку про загибель одного, а потім - ще одного військового. Крім того, п'ятеро військових, за цими даними, отримали поранення, а ще двоє - бойові травми.

За інформацією штабу АТО, проросійські сепаратисти 21 раз обстріляли позиції Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, артилерію, на так званому луганському напрямку - поблизу Зайцевого. На донецькому напрямку вівся обстріл з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї в районі Гнутового, йдеться в повідомленні.

Водночас у самопроголошеній "Донецькій народній республіці (ДНР)" заявили, що українська армія обстріляла з важкої зброї Горлівку та прилеглі села, передає агенція "Інтерфакс". За словами "в.о. глави адміністрації" Горлівки Івана Приходька, у були пошкоджені житлові будинки в Зайцевому, в Микитівському районі Горлівки, а також селищі Широка Балка.

DW.COM

За словами Петра Порошенка, більше 40 країн готові взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Український президент також анонсував переформатування АТО. (13.04.2018)

Про можливу миротворчу місію на Донбасі вперше заговорили ще у 2015 році. З тих пір кожна зі сторін конфлікту представила свій варіант роботи "блакитних шоломів", але консенсус досі не знайдений. (10.04.2018)

Перед цим в так званій "Луганські народній республіці (ЛНР)" заявили, що в ніч на 17 квітня ЗСУ обстріляли один із районів Луганська, де зосереджена військова техніка, яка братиме участь в параді 9 травня.

Поранено співробітників Донецької фільтрувальної станції

Тим часом комунальне підприємство "Вода Донбасу" повідомило про поранення п'яти співробітників Донецької фільтрувальної станції, розташованої на підконтрольній "ДНР" території, внаслідок обстрілу автобуса, в якому вони перебували. За даними підприємства, один із поранених перебуває у важкому стані.

Виконуючий обов'язки директора "Вода Донбасу" Олександр Євдокимов повідомив, що 18 квітня станцію можуть закрити, інформує канал "Громадське".
Дивитись відео 02:48

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