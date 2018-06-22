За два дні у Середземному морі потонули понад 200 біженців

Близько 220 біженців потонули неподалік від берегів Лівії впродовж 12-13 червня. Про це повідомили у п'ятницю, 22 червня, в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Протягом цих двох днів аварії у Середземному морі зазнали три човни з біженцями, які намагались дістатись берегів півдня Європи. Зокрема, у вівторок біля берегів Лівії перекинувся дерев'яний човен, на борту якого перебували близько сотні осіб. Майже усі вони потонули, вижили лише п'ятеро осіб, яких врятувала берегова охорона Лівії. У цей же день в іншій локації біля берегів Лівії перекинувся гумовий човен з 130 особами. З них риболовецьким човном були врятовані лише 60 осіб. Ще одна аварія сталась у середу, внаслідок чого загинули понад 50 осіб.

Рятувальний човен Seefuchs

Італія конфіскує човен з біженцями

Тим часом в уряді Італії, який взяв курс на жорстку міграційну політику, завили про наміри конфіскувати два рятувальних човни у Середземному морі - Seefuchs та Lifeline. Обидва човни під прапорами Нідерландів належать німецькій неурядовій організації Mission Lifeline, яка опікується порятунком біженців у Середземному морі. На борту одного з цих човнів - Lifeline - нині перебувають понад 200 врятованих мігрантів.

Міністр інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі заявив, що човни "будуть конфісковані італійським урядом та скеровані у порти Італії" з метою проведення розслідування щодо їхнього правового статусу. За словами італійського міністра, в уряді Нідерландів йому нібито повідомили, що ці човни "незаконно" ходять під прапором країни. Натомість в офіційному представництві Нідерландів в ЄС взагалі заявили, що човни Seefuchs та Lifeline не плавали під нідерландським прапором.

Раніше цього місяця італійський уряд популістів відмовився прийняти рятувальний човен Aquarius, на борту якого перебували близько 630 врятованих у морі мігрантів. Свій порт для човна з біженцями відкрила Іспанія.