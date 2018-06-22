 За два дні у Середземному морі потонули понад 200 біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

За два дні у Середземному морі потонули понад 200 біженців

Цього тижня близько 220 біженців потонули у Середземному морі неподалік від берегів Лівії. Тим часом уряд Італії збирається конфіскувати човен з мігрантами.

Порятунок біженців у Середземному морі

Порятунок біженців у Середземному морі

Близько 220 біженців потонули неподалік від берегів Лівії впродовж 12-13 червня. Про це повідомили у п'ятницю, 22 червня, в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Протягом цих двох днів аварії у Середземному морі зазнали три човни з біженцями, які намагались дістатись берегів півдня Європи. Зокрема, у вівторок біля берегів Лівії перекинувся дерев'яний човен, на борту якого перебували близько сотні осіб. Майже усі вони потонули, вижили лише п'ятеро осіб, яких врятувала берегова охорона Лівії. У цей же день в іншій локації біля берегів Лівії перекинувся гумовий човен з 130 особами. З них риболовецьким човном були врятовані лише 60 осіб. Ще одна аварія сталась у середу, внаслідок чого загинули понад 50 осіб.

Рятувальний човен Seefuchs

Рятувальний човен Seefuchs

Італія конфіскує човен з біженцями

Тим часом в уряді Італії, який взяв курс на жорстку міграційну політику, завили про наміри конфіскувати два рятувальних човни у Середземному морі - Seefuchs та Lifeline. Обидва човни під прапорами Нідерландів належать німецькій неурядовій організації Mission Lifeline, яка опікується порятунком біженців у Середземному морі. На борту одного з цих човнів - Lifeline - нині перебувають понад 200 врятованих мігрантів.

DW.COM

Італія продовжує жорстку антиміграційну лінію. Ідеться цього разу про заборону двом рятувальним організаціям прибувати до портів країни. (16.06.2018)

Берегова охорона Іспанії врятувала у Середземному морі 933 мігрантів. Окрім того, у Валенсії готуються зустріти мігрантів з судна Aquarius, яких не прийняли Італія та Мальта. (16.06.2018)

Міністр інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі заявив, що човни "будуть конфісковані італійським урядом та скеровані у порти Італії" з метою проведення розслідування щодо їхнього правового статусу. За словами італійського міністра, в уряді Нідерландів йому нібито повідомили, що ці човни "незаконно" ходять під прапором країни. Натомість в офіційному представництві Нідерландів в ЄС взагалі заявили, що човни Seefuchs та Lifeline не плавали під нідерландським прапором.

Раніше цього місяця італійський уряд популістів відмовився прийняти рятувальний човен Aquarius, на борту якого перебували близько 630 врятованих у морі мігрантів. Свій порт для човна з біженцями відкрила Іспанія.

Дивитись відео 03:28
Now live
03:28 хв

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)  

Також за темою

Spanien «Aquarius»-Migranten in Valencia

Після тижневої одісеї біженці з Aquarius прибули до Іспанії 17.06.2018

Врятованих біженців не захотіла приймати низка середземноморських країн. Зрештою вони дісталися Іспанії, яка погодилася відкрити для них свій порт.

Spanien Rettungsboot Aquarius Hafen in Valencia | Ankunft Flüchtlinge

Половина мігрантів з судна Aquarius проситиме про притулок у Франції 18.06.2018

Франція готується направити команду відомства у справах біженців до Валенсії, щоб перевірити, чи мають новоприбулі мігранти право на притулок.

Spanien Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer

Іспанія за дві доби врятувала на морі майже тисячу мігрантів 16.06.2018

Берегова охорона Іспанії врятувала у Середземному морі 933 мігрантів. Окрім того, у Валенсії готуються зустріти мігрантів з судна Aquarius, яких не прийняли Італія та Мальта.

Докладно

Лівіу Драгня

Кінець кар'єри барона румунської корупції

Вирок Драгня означає кінець його політичній кар'єрі, вважає Роберт Шварц.  

Восьмирічна програма допомоги Греції добігає кінця

В Єврозоні погодили завершення програми допомоги Греції

Греція отримає завершальний транш фіндопомоги в обсязі 15 мільярдів євро та полегшення боргових зобов'язань.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  