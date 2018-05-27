 Заява єврокомісара Еттінґера про Італію спричинила скандал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Заява єврокомісара Еттінґера про Італію спричинила скандал

Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер здійняв хвилю критики на свою адресу озвученим побажанням, щоб італійці не голосували за популістів. Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск вже дистанціювалися від слів Еттінґера.

Ґюнтер Еттінґер висловився проти італійських популістів

Ґюнтер Еттінґер висловився проти італійських популістів

DW.COM

Спершу коаліція в Італії у складі "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі" наштовхнулась на вето президента. Тепер обидві партії хочуть заблокувати висунутого ним перехідного прем'єра. Усе вказує на наближення нових виборів. (29.05.2018)

Джузеппе Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд. Маттарелла відхилив кандидатуру міністра економіки. (27.05.2018)

Ґюнтер Еттінґер у своєму виступі згадав про "обов'язкові одностатеві шлюби", які "можуть запровадити в Німеччині". Витяги з його виступу опублікували на YouTube. Німецькі політики відреагували критично. (29.10.2016)

Єврокомісар, який раніше використав епітет "вузькоокі", говорячи про китайців, запевнив, що не мав намірів когось образити. Слова Еттінґера викликали обурення німецьких та європейських політиків, а також МЗС КНР. (03.11.2016)

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) порадив італійцям не голосувати за популістів, чим спричинив гостру реакцію політиків країни та заклики до відставки. "Моя стурбованість і моє очікування, що наступні тижні покажуть, що ринки, державні облігації, економічний розвиток Італії можуть стати настільки критичними, що для виборців це все ж можливо буде сигналом не обирати популістів з лівого чи правого флангу", - зазначив єврокомісар у інтерв'ю Deutsche Welle, оприлюдненому у вівторок, 29 травня. Він додав, що вже зараз спостерігаються негативні тенденції на ринках та в розвитку економіки країни.

Слова Еттінґера викликали бурхливу реакцію в Італії передусім з боку лідерів популістських партій. Лідер правої "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні назвав заяву єврокомісара "безумством" та "погрозою". "Той, хто ображає мій народ, кажучи, що ринки навчать італійців, за кого голосувати, має негайно піти у відставку", - вимагає Сальвіні.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, своєю чергою, закинув Еттінґеру неповагу до Італії. "Ці люди ставляться до Італії як до літньої колонії, куди вони приїжджають та проводять відпустку", - цитує Ді Майо інформагенція dpa.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейської Ради Дональд Туск вже відмежувалися від слів Еттінґера. Юнкер наголосив, що доля Італії - не в руках фінансових ринків, а Італія "заслуговує на повагу". Туск же у Twitter зазначив у зверненні до "всіх інституцій ЄС": "Будь ласка, поважайте виборців. Ми тут для того, щоб їм служити, а не читати їм лекції".

Єврокомісар Еттінґер вже неодноразово опинявся в центрі скандалів через свої гострі та недипломатичні висловлювання. Зокрема, гостро критикували його слова щодо одностатевих шлюбів та на адресу представників китайських делегацій

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