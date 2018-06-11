Захоплені у Парижі заручники звільнені

Операція зі звільнення заручників у Парижі завершилася успішно. Про це ввечері у вівторок, 12 червня, написав у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон. Заручники звільнені, а чоловік, який їх утримував, заарештований.

Раніше у вівторок чоловік взяв у заручники щонайменше дві особи в 10-му муніципальному окрузі французької столиці.

Поліція оточила місце події. Її співробітники проводили переговори з чоловіком, який утримував людей в одному з офісів і казав, що він озброєний. Під вечір був здійснений штурм будівлі, де утримувались заручники.

Поліція виключає версію терористичного акту.