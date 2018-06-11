 Захоплені у Парижі заручники звільнені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Захоплені у Парижі заручники звільнені

Звільнення заручників підтвердив міністр внутрішніх справ Франції. Чоловік, який захопив їх раніше у 10-му окрузі французької столиці, затриманий.

Місце події у Парижі

Місце події у Парижі

Операція зі звільнення заручників у Парижі завершилася успішно. Про це ввечері у вівторок, 12 червня, написав у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон. Заручники звільнені, а чоловік, який їх утримував, заарештований.

Раніше у вівторок чоловік взяв у заручники щонайменше дві особи в 10-му муніципальному окрузі французької столиці. 

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Поліція оточила місце події. Її співробітники проводили переговори з чоловіком, який утримував людей в одному з офісів і казав, що він озброєний. Під вечір був здійснений штурм будівлі, де утримувались заручники.

Поліція виключає версію терористичного акту.

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