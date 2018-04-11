 Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування

Засуджений громадянин України Станіслав Клих просить перевести його з Верхньоуральської колонії до іншої установи. На знак протесту він обмежив вживання їжі.

Станіслав Клих та Микола Карпюк

Станіслав Клих та Микола Карпюк під час суду. Клих (ліворуч) демонструє сліди катувань (фото з архіву)

Громадянин України Станіслав Клих, засуджений в Росії до 20 років позбавлення волі, оголосив голодування. Він відбуває покарання в Верхньоуральській колонії (Челябінська область, РФ) і вимагає перевести його в іншу установу. Про це  в неділю, 15 квітня, повідомило російське видання "Нова газета" з посиланням на лист Клиха.

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Суд у Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років ув'язнення відповідно за участь у чеченській війні в 1990-х роках. У МЗС України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок. (26.05.2016)

Додому з Росії повернулося вже троє українських політв'язнів. Однак за ґратами в РФ залишається ще кілька десятків українців. Чи варто сподіватися на швидке повернення усіх в'язнів, з'ясовувала DW. (15.06.2016)

"Я вимагаю переведення в іншу установу ФСВП - з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду", - написав Клих.

Українець зазначив, що через брак доступу до інформації він не знає, що українська влада робить для його обміну чи звільнення. "Як я можу бути задоволений їхніми "зусиллями", якщо я до сих пір не вдома", - зауважив Клих.

Станіслав Клих, як і багато інших українських громадян, входить у так званий "список заручників Кремля", який склали українські правозахисники та дипломати. За даними правозахисників, їхній список налічує близько двох десятків українських громадянин
Нагадаємо, що Верховний суд Чечні у 2016 році засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років колонії суворого режиму відповідно. Їх обвинувачували в участі у військових діях у Чечні в 1990-х роках в складі формувань чеченських повстанців. У МЗС України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок.

 

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Українські політв'язні в Росії

Росія звільнила із в'язниці заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Але десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про українських заручників Москви - у фотогалереї DW. (27.10.2017)  

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