Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування

Громадянин України Станіслав Клих, засуджений в Росії до 20 років позбавлення волі, оголосив голодування. Він відбуває покарання в Верхньоуральській колонії (Челябінська область, РФ) і вимагає перевести його в іншу установу. Про це в неділю, 15 квітня, повідомило російське видання "Нова газета" з посиланням на лист Клиха.

"Я вимагаю переведення в іншу установу ФСВП - з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду", - написав Клих.

Українець зазначив, що через брак доступу до інформації він не знає, що українська влада робить для його обміну чи звільнення. "Як я можу бути задоволений їхніми "зусиллями", якщо я до сих пір не вдома", - зауважив Клих.

Станіслав Клих, як і багато інших українських громадян, входить у так званий "список заручників Кремля", який склали українські правозахисники та дипломати. За даними правозахисників, їхній список налічує близько двох десятків українських громадянин

Нагадаємо, що Верховний суд Чечні у 2016 році засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років колонії суворого режиму відповідно. Їх обвинувачували в участі у військових діях у Чечні в 1990-х роках в складі формувань чеченських повстанців. У МЗС України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок.